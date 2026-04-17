蘇偉碩：鄭麗文訪陸開門　大家都可去做生意

反萊豬醫師蘇偉碩。（中評社 資料照） 中評社高雄4月18日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席鄭麗文日前訪陸，大陸隨即公布十項惠台措施。長期針砭時事的反萊豬醫師蘇偉碩向中評社表示，鄭麗文訪問大陸後打開新局面，門打開要有人帶路走進去，國民黨可做，但做生意不分藍綠，大家都可各顯神通，好處是，門更開、更透明、更方便，就會減少弊端，這是好事。貿易也是交流，多貿易就會更認識，可以打破民進黨的抗中保台。



蘇偉碩，高雄醫學大學醫學士，擁有精神科專科醫師證照，是台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟的骨幹。從學生時代就參加環保運動、學運，曾與民進黨並肩反美牛，反萊豬時變成綠營眼中釘，與綠營分道揚鑣，現持續針砭時事並關心政治議題。



大陸4月新公布10項措施，涵蓋全面恢復兩岸直航、擴大農漁產品輸入、促進影視與觀光交流（如上海福建居民赴台自由行、金廈共用機場）等，多聚焦民生與商業。



對此，蘇偉碩表示，鄭麗文帶回來的大禮包，簡單來說就是把門打開，門打開要有人帶路走進去，但帶路並非只限國民黨，民進黨也可以帶路。雖然“賴政府”不願意，但地方上關乎民眾切身利益，中央態度冷淡負面，不代表地方上不可以去做。



蘇偉碩表示，雖然綠營執政縣市首長也負面表態，但地方縣市的農漁會、產銷班也是可以去做的。第一線與農民有接觸的其實是產銷班，或是運銷系統的部分。農漁會是輔導角色。所以地方有很大的空間，就讓大家各顯神通，因為門就開在那裡。



是否與年底選舉有連帶影響？蘇偉碩表示，其實這沒有設前提，做生意就是做生意，不分政治立場顏色。這次最大的差別是，貿易也是一種交流，若有交流，就能互相認識，至少就不會一直再吃民進黨那一套抗中保台。