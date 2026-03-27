鏡頭：新竹市藝術季　台京劇大師與天后登場

《慾望城國》是一出改編自莎士比亞《麥克白》的經典京劇。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月18日電（記者 盧誠輝）台灣京劇大師吳興國創辦的“當代傳奇劇場”，17日在新竹市東門城古蹟為台積電藝術季開幕演出《慾望城國》劇作。這一齣改編自莎士比亞《麥克白》的經典京劇，最早是由吳興國與台灣京劇天后魏海敏共同主演，從1986年在台北市社教館首演後，至今已傳承三代演了40年，18日將在新竹縣政府文化局演藝廳經典再現。



《慾望城國》為“當代傳奇劇場”1986年創團鉅作，緣起於一群平均年齡不超過30歲的京劇演員與藝文工作者，有感於傳統京劇式微沒落，觀眾日漸稀少，因而產生為中國戲劇的命運及其改革努力的決心。他們深信“傳統是現代的根，現代是傳統的種子時代不停地往前走，藝術家引導群眾的口味，群眾也影響創作性格。”



歷經三年不斷地討論與溝通，這群年輕人以實驗性的手法，成功地將英國文豪莎士比亞創作的悲劇《馬克白》改編成為當代傳奇劇場的創團作《慾望城國》。本著共同的認知與理想，“當代傳奇劇場”在年輕的狂熱中實現，並建立一種結合傳統唱、作、唸、打，以及現代劇場聲光效果的新式劇場風格。



“當代傳奇劇場”自1986年創團以來，持續將傳統京戲的唱、唸、作、打融入西方經典文本，巡迴世界二十餘國、近百座城市，成功顛覆東西方舞台語彙的既有框架，開創獨具一格的跨文化劇場美學，並獲得國際藝文界的高度肯定。創團作《慾望城國》於1986年首演即在當代藝文界引發熱烈討論與迴響，成為京劇藝術跨界創新的重要里程碑，具有深遠的時代意義。