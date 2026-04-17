綠若派沈伯洋出戰北市　吳子嘉宣告新北完蛋

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北4月17日電／2026年台北市長選戰，中國國民黨籍現任市長蔣萬安拚連任。民進黨人選外傳是不分區“立委”沈伯洋。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，若民進黨最終確定由沈伯洋參選，不僅台北市選情將出現劇烈變化，甚至可能牽動整體雙北政治版圖，民進黨新北市長參選人蘇巧慧就完蛋了。



吳子嘉16日在《2026大車拚》節目中表示，從目前布局來看，民進黨推派沈伯洋出戰台北市的可能性相當高，這背後反映的是賴清德的“德意志”。賴清德的想法很簡單，就是“台獨”。沈伯洋當初能位列民進黨不分區“立委”第一名，本就經兼任黨主席的賴清德同意及支持。如今若進一步投入台北市長選戰，等同貫徹黨主席意志。



吳子嘉分析，沈伯洋的政治定位具高度象徵性，打著“台灣獨立”的旗幟，可能進一步促使義和團、白蓮教再起。透過各種遊行活動擴大影響力，使選戰氛圍即便在非選舉期間也持續升溫。不斷地宣揚“台獨”理念，最終形成一個宗教活動。



吳子嘉提到，民進黨此布局的另一層意圖，可能在於壓制、羞辱蔣萬安的聲勢。蔣萬安是賴清德眼前的路障，就算搬不走也要丟泥巴。吳子嘉透露，若國民黨能有效應對，甚至可能對民進黨在新北的布局造成衝擊，這樣一來蘇巧慧就完蛋了。