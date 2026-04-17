柯文哲、黃國昌一起煎粿　體會台灣人情味

柯文哲到民眾黨台中市議員江和樹設立的信徒供應站當廚師、加入煎粿行列。（照片：民眾黨提供） 中評社台北4月17日電／大甲媽祖遶境進香今晚起駕，台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天下午率現任黨主席黃國昌及地方黨公職、參選人一同赴大甲鎮瀾宮參拜，恭送大甲媽祖遶境起駕，參拜媽祖後和大甲鎮瀾宮董事長顏清標密室談話約20分鐘，之後兩人到民眾黨台中市議員江和樹設立的信徒供應站，一起當廚師、加入煎粿行列。



黃國昌在臉書發文表示，“這兩天，我們在香煙繚繞中感受台灣專屬的熱情與溫暖。昨天在北港迎接那片橘色人海，今天在大甲，信眾再次為信仰集結——這是一份延續的感動，也是台灣最堅定的力量。”



黃國昌說，昨天才剛和柯文哲在北港感受白沙屯媽祖的溫柔與震撼，今天下午，我們和台灣民眾黨台中隊來到大甲鎮瀾宮。



黃國昌表示，今晚，大甲媽祖就要正式起駕出巡了。走進廟埕，空氣中瀰漫著起駕前特有的肅穆與期待。在媽祖婆前，我們一同祈願，保佑這塊土地風調雨順、國泰民安。



黃國昌說，參拜結束後，我們來到江和樹的信徒供應站，一起接過鍋鏟，加入“煎粿”的行列。當親手將熱騰騰的煎粿遞給鄉親時，那份滿足的笑容，就是台灣最純粹、最美的人情味。



黃國昌最後強調，感謝江和樹團隊的辛勞，為大家準備這麼窩心的補給。今晚鐘鼓鳴響後，9天8夜的旅程就要展開，祝福所有跟隨媽祖的朋友們，一路平安順遂。