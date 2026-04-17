李奇嶽：台旅行業者被綁上政治戰車　無奈

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月18日電（記者 莊亦軒）兩岸觀光中斷至今已有6年，中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽接受中評社訪問表示，民進黨執政期間，兩岸旅遊幾乎不會開放，業者長年等待政策鬆綁始終落空，多數人早已“哀莫大於心死”，除非未來出現政黨輪替。在民進黨持續走“抗中保台”路線下，旅行業者形同被綁在政治戰車上，成為最無奈、也最倒楣的一群人。



李奇嶽，中華優質旅遊發展協會理事長、創新旅行社有限公司董事長、台北城市科技大學觀光事業系專任專技助理教授。



針對大陸近期發布的十大惠台措施，李奇嶽表示，他第一時間就感到悲觀。從過往經驗看來，諸如兩岸航線、航點等議題，民進黨政府總會以“沒有市場實際需求”作為回絕理由。但這只是表面說法，真正關鍵仍在政治氛圍，而非市場本身。



李奇嶽回憶，當初兩岸航線開放時，大陸原本提出17個航點，後來台灣方面協調到14個城市、15個航點，整體推動過程也未必完全透過“小兩會”完成。這說明很多時候，小兩會只是雙方爭執時拿來作為理由的工具；要合作時自然可以談，要爭執時任何程序都可以變成障礙。



李奇嶽認為，在未政黨輪替之前，要看到民進黨政府配合開放兩岸旅遊的機會非常低，因為民進黨不可能在此時“做球”給國民黨。今年又是選舉年，民進黨的基本路線就是“抗中保台”，若要守住基本盤，更不可能在這種時間點調整路線。



李奇嶽指出，過去業界多期待透過市場需求迫使政府重新考慮政策，但現在看來這條路已行不通。當產業歷經多年淘汰與重組後，業者的聲音對政策方向幾乎起不了作用，特別是在民進黨持續走“抗中保台”路線下，旅行業者某種程度也被綁在這台政治戰車上，成為最無奈、也最倒楣的一群人。