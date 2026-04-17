大甲媽入轎儀式　順風耳神尊掉落眾人驚呼

大甲鎮瀾宮媽祖上轎典禮，眾人扶住大甲媽祖神像合照。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月17日電（記者 方敬為）台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境今晚10點起駕，傍晚5點舉辦媽祖上轎典禮，下屆台中市長參選人中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、民進黨籍“立委”何欣純都出席恭迎媽祖神像入轎，國民黨籍台北市長蔣萬安、民進黨祕書長徐國勇也到場見證，江、何除了握手寒暄外，沒有進一步互動。不過，在舉辦入轎科儀時，眾人接神尊入轎時，一尊“水精將軍”順風耳神尊，不慎掉落，引起眾人驚呼，所幸神尊未損壞，不影響儀式進行。



大甲媽進香遶境17日傍晚5點舉行媽祖上轎大典，由鎮瀾宮董事長顏清標、江啟臣、蔣萬安、何欣純、徐國勇、台中市副市長黃國榮等人，共同迎請媽祖金身入轎，眾人扶住大甲媽祖神像合照，讓宮廟正殿擠得水洩不通。



完成入轎大典後，顏清標致詞感謝信眾共襄盛舉，大家跟隨媽祖出巡，要走出健康、走出快樂，也請大家要注意安全，期盼9天8夜遶境順利圓滿。



江啟臣致詞表示，大甲媽祖遶境活動是台中年度宗教盛會，他每年都還恭送媽祖出巡，今晚媽祖要起駕，大家都很開心，媽祖靈驗，一定會保庇大家平安，越走越健康，越走越有風，祈願“遶境啟程、馬到成功”！



何欣純表示，她長期參與媽祖遶境活動，多年來在回鑾途中設點心站、發送飲水，去年也陪大甲媽走一段路，特地前往鎮瀾宮參加上轎儀式，除了表達身為媽祖信徒、媽祖女兒的虔敬之心，也祈求媽祖庇佑國泰民安、風調雨順，祝福台中越來越好、市民平安順心。



蔣萬安說，今天很開心來到大甲鎮瀾宮，恭送媽祖入神轎，看到現場人山人海、熱鬧滾滾，非常熱鬧，大甲媽祖不只是台灣重要的宗教盛事，也是世界三大宗教活動之一，是台灣之光，沿途有非常多熱情的信眾，提供食物、涼水、餐點，是台灣最美的風景，展現濃厚的人情味，祈求大甲媽保祐國泰民安。