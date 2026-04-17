莊伯仲：馬基金會風波　斷兩岸青年交流品牌

中國文化大學新聞系教授莊伯仲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月18日電（記者 鄭羿菲）馬英九基金會人事風波不斷，前執行長、現任中國國民黨副主席蕭旭岑被控違財務紀律，甚至有不明台商捐款，蕭在專訪上點名中國文化大學新聞系教授莊伯仲可作證無此事。莊伯仲接受中評社訪問表示，以他對蕭的瞭解，應無此事，但要靜待調查，他參與過9次基金會舉辦的兩岸學生交流團，都未發現異常。



莊伯仲感嘆道，對於外界種種有關馬英九健康狀況的傳言，由於他曾擔任過馬的部屬，不便也無從回應，只能衷心為馬健康祈福。但馬英九基金會的“大九學堂”本是台灣兩岸青年交流第一品牌，在這場人事風波後已全面終止兩岸交流事務，光是今年暑假就被迫中斷10個交流團了。目前馬英九基金會主事者的處理方式其實不需這麼粗糙，更何況是目前沒什麼明確證據的情況下。



莊伯仲是美國韋恩州立大學傳播學博士，2011年曾任國民黨文傳會主委兼發言人，現為中國文化大學新聞系教授、北京大學、華東師範大學訪問學者，曾任中國文化大學新聞系主任、中國時報記者、中央通訊社監事。



莊伯仲接受中評社訪問表示，他用“家變”來形容這場馬英九基金會引發的內部人事紛爭，這也絕對影響了兩岸青年交流的功能，馬英九基金會現在已全面終止兩岸交流事務了，原訂4月1至5日的浙江大學交流團他也擔任隨團輔導老師，但早3月初突然通知停掉，而光是今年暑假就有10團交流團全取消。



莊伯仲說，馬英九基金會多年來舉辦的“大九學堂”是全台兩岸青年交流的第一品牌，這次的風波等於是把過去這些年建立的基礎全部摧毀，雖然也有其他團體可以邀請大陸學生來台交流，但要像2024年邀請大陸奧運桌球金牌選手馬龍來台交流，衹有馬英九基金會才有這樣的知名度、能量與資源來操作這種重量級的兩岸青年交流。即便馬英九基金會日後恢復運作了，兩岸青年交流的量能勢必也已減損不如從前。

