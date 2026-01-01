杜聖聰：台灣電視台將出現翻天覆地改變

銘傳大學廣電系主任杜聖聰。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月18日電（記者 盧誠輝）近日TVBS進行裁員，傳統媒體進入寒冬引起熱議。銘傳大學廣電系主任杜聖聰接受中評社訪問表示，電視新聞台如果仍要依照過去傳統模式去經營，前景相當不樂觀，不是會不會被淘汰的問題，而是馬上就會面臨生存危機，未來台灣電視台必將出現翻天覆地改變。



杜聖聰，台灣師範大學政治學研究所博士，現為銘傳大學廣電系系主任、廣電系副教授、銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心主任，曾任環球電視新聞黨政組長、勁報及中天電視兩岸中心召集人，“中央廣播電台”採訪主任。研究領域包括廣播電視新聞、虛擬攝影棚、數位傳播與大數據分析等領域。



杜聖聰認為，電視台未來將會變成一個大的IP（品牌），每個媒體從業人員都必須變成在這個大IP底下的小IP，除了過去傳統媒體團體作戰的模式之外，每個小IP也都必須要有單打獨鬥的特色與本事，這樣才有機會能走出另一條路。未來媒體業不僅獲利模式改變，管理模式也會改變，分潤模式也同樣會改變。



他提到，過去電視台要直播得透過SNG，但現在到處有Wi－Fi，隨時隨地只要有一支手機就能直播了，這樣成本要怎麼相比？過去電視台還要養動畫部門的員工，但現在隨著各式AI工具的興起，只要按幾個按鍵，給幾個指令，就能做出和過去幾乎相同水準的動畫，所以隨著電視台製程的改變，未來台灣的媒體業也一定會出現翻天覆地的變化。



杜聖聰指出，電視台如果仍要依照過去傳統模式去經營，前景相當不樂觀，不是遲早會不會被淘汰的問題，而是馬上就會面臨生存危機，這樣的狀況在台灣媒體業已經正在發生，但其實也不衹有台灣是這樣，而是全球的媒體業都早已受到OTT（網路串流平台）的強烈衝擊。



杜聖聰分析，近年來隨著各種OTT的興起，也讓廣告市場發生革命性的改變，過去電視台被業主視為行銷傳播的主要通路，還願意花大錢買廣告時段，但現在業主可以花更低的成本在各平台達到行銷目的，自然就不願意再向電視台投放廣告，導致電視台也紛紛開始經營各式OTT，但卻往往陷入流量等於獲利的迷思當中，讓利潤在各OTT不斷改變的演算法中被賺走。



他說，未來電視台面對OTT的不斷疊代更新，多角化的經營雖然可以增加獲利來源與分散風險，但競爭力的本質說穿了還是得回歸到Content（內容），新聞品質的好壞、公信力與信任度，加上多元化的OTT平台通路，才會是決定電視台是否能夠存活下來的關鍵因素。



杜聖聰強調，電視台如果想要永續發展下去，如何在傳播戰略上重新去規劃思考就顯得相當重要，既要能保有傳統媒體團體作戰的戰力，但也能包容個別媒體從業人員的創作空間，這中間的分寸該如何拿捏？大家都還在摸索中。但至少可以確定的是，未來的媒體業絕對不會停留在現在這個樣子，因為不改變的都必將被淘汰。