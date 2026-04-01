莊伯仲析賴扛不住壓力　會接受部份惠台措施

中國文化大學新聞系教授莊伯仲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月18日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文訪陸後，大陸推出十項惠台措施。中國文化大學新聞系教授莊伯仲接受中評社訪問表示，鄭麗文訪陸應該不會成為藍營選舉包袱，九二共識本身不會對2026地方選舉有負面扣分。民進黨若不接球十項惠台措施，民眾不滿情緒絕對會反應在選票上，他認為賴清德最終會部分接受民生相關的惠台措施，如農漁產品輸陸、觀光等。



至於在“習鄭會”後，美國在台協會（AIT）處長谷立言認為，台灣不需要在對話或嚇阻之間做選擇，兩者並不衝突，可以同時進行。莊伯仲說，谷立言的說法基本上是重申數十年來美國對兩岸的官方說詞。不過，賴清德執政後的作為明顯靠向“嚇阻”，谷立言的說法多少會對“賴政府”產生拉回稍微靠向兩岸對話的力量。



莊伯仲，美國韋恩州立大學傳播學博士，2011年曾任國民黨文傳會主委兼發言人，現為中國文化大學新聞系教授、北京大學、華東師範大學訪問學者，曾任中國文化大學新聞系主任、中國時報記者、中央通訊社監事。



莊伯仲接受中評社訪問表示，鄭麗文訪陸前，外界其實有不少疑慮，包括會否成為“統戰棋子”、會否流於形式，但這兩大疑慮都被打破了，鄭麗文赴陸態度不卑不亢，也講“中華民國”，至少是及格的，而在“習鄭會”結束後，大陸也宣布十項惠台措施，從近期民調上來看，台灣民眾對鄭麗文赴陸是持正面看法。



莊伯仲說，鄭麗文這趟訪陸，搞不好會讓2026地方選舉加分，他不認為鄭的相關說法、動作會拖累國民黨的選情，但過去不少選舉過程中並非國民黨主動的事件，台灣民眾最後都把帳算在國民黨頭上，包括2015年底的周子瑜事件等。



莊伯仲認為，因此，九二共識本身應該不會對選舉有負面扣分，但這段期間還有待觀察是否有相關擦槍走火事件。

