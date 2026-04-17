鄭麗文戰力強　美方、綠軍都怕了？

鄭麗文16日上網紅“館長”陳之漢直播節目。（取自館長惡名昭彰） 中評社台北4月18日電（記者 黃筱筠）中國國民黨主席鄭麗文訪陸後，大陸推出十項惠台措施，另一邊則是美國不斷施壓台灣要通過軍購特別預算。呈現2026與2028兩場選舉確定是和平牌對上戰爭牌，民眾到底要選哪一邊？而鄭麗文戰力強，將綠營極力抹紅的攻勢，轉化為訪陸只是希望兩岸和平的論述，恐怕民進黨也會怕。



鄭麗文訪陸回台之後，“抗中”風向轉變，除了民進黨，美方也察覺了。蔡英文17日下午特別發文與美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言一同爬山，蔡還說台美關係就像爬山，“是我們雙方共同克服困難、攀登山頂的堅實夥伴關係”。



有趣的是，AIT在蔡英文發文後，也用了同一張照片發文，同樣談台美關係。美方是在利用蔡英文比賴清德較中性的角色，祭出美國牌來平衡鄭麗文的兩岸和平牌繼續發酵，美方想要重新奪回話語權，並鞏固親美路線在選民心中的正當性。



鄭麗文訪陸返台之後，安排數個節目訪問，論述此行大陸以和平交流為目的，只是為了不讓台灣站上戰爭邊緣，加上陸方拋出對台十項措施，這讓台灣民眾非常有感，連民進黨都陷入接不接球的困境。



鄭麗文從訪陸前到訪陸後一連串的鋪陳，不只論述能力強，說法也頗能獲得民眾認同，不管是在大陸演說或是回到台灣接受訪問時，都把困難的論述簡化，甚至出了不少金句，這很能獲取選民認同，尤其是年輕選民。



加上鄭麗文臉書善用短影音，將專訪內容剪輯成為一分鐘短影片，重點論述，又能劃重點，更能博取年輕選民關注，年輕人會願意繼續聽鄭麗文到底想說什麼，以及能為兩岸做些什麼，這些作法都很像過去的民進黨，也因為鄭麗文作法不像傳統國民黨政治人物，不管戰力或是論述能力都很強，民進黨也開始擔心。