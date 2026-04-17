大甲媽祖出巡　鄭麗文點燃第一門起馬炮

國民黨主席鄭麗文出席大甲媽祖遶境起駕，點燃第一門起馬炮，宣布遶境起駕。（中評社 方敬為攝） 台中市長盧秀燕、“立法院長”韓國瑜站先後扶轎送大甲媽祖出巡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月17日電（記者 方敬為）大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香17日晚間10點起駕，藍營大咖齊聚恭送媽祖，包括中國國民黨主席鄭麗文、國民黨籍“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣、台中市長盧秀燕出席送媽祖出廟埕。鎮瀾宮董事長顏清標安排鄭麗文站在神轎前頭，隨後為盧秀燕、韓國瑜扶轎，藍營3太陽都顧及，頗具巧思。



大甲媽祖9天8夜遶境進香祈福，17日晚間10點在三聲起馬炮巨響與哨角聲下揭開序幕。由中國國民黨主席鄭麗文、國民黨籍“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕依序扶著媽祖鑾轎跨出廟門。



起駕儀式藍營大咖齊聚，包括韓國瑜、江啟臣、盧秀燕、鄭麗文、國民黨“立法院”團總召傅崐萁、藍委黃健豪、顏寬恒、楊瓊瓔、花蓮縣長徐榛蔚、新北市長參選人李四川等人恭送媽祖出發。



由於今年遶境進香與苗栗拱天宮白沙屯媽祖遶境時間重疊，大甲媽祖遶境起駕人數與過往有落差，媽祖鑾轎出廟埕前後不到5分鐘，相當迅速，廟方統計，約60萬人次到場恭送媽祖。



大甲媽今年南下遶境進香祈福活動於4月17日深夜10時05分起駕，遶境主題為“善”，起駕後預計凌晨零時能抵達大甲溪畔，第一天駐駕彰化市南瑤宮，沿途駐駕西螺福興宮、新港奉天宮、北斗奠安宮、彰化市天后宮、清水朝興宮，最後一天4月26日回鑾鎮瀾宮。