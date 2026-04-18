關注：綠拒恢復兩岸客運直航　三個考量

大陸宣布10項惠台措施，兩岸空中直航航點全面恢復成為焦點議題。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月20日電（記者 方敬為）大陸12日宣布10項惠台措施，其中包括全面恢復兩岸空中客運直航航點，並配合民進黨政府要求，循“小兩會”模式正式向台方致函。陸委會第一時間回應“進一步評估”，隨後又直接否決，並宣稱“沒有需求”、“航空公司會虧損”等，引發熱議。綠營此舉至少有三個考量，不替國共交流成果背書、阻礙兩岸人民接觸以免“抗中”神主牌失靈、增加大陸台商返台投票難度。



中國國民黨主席鄭麗文赴陸展開國共交流後，大陸4月12日宣布10項惠台措施，涵蓋了農漁牧業、觀光旅遊、影視文化以及中小微型企業發展等多個面向，其中特別支持全面恢復兩岸空中客運直航航點。兩岸空中直航航點疫情前有51個，現在只剩下15個。



大陸方面這次配合民進黨政府先前強調的須循“小兩會”協商模式，由大陸“海峽兩岸航空運輸交流委員會”透過“台北市航空運輸商業同業公會”聯繫管道正式致函台方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。



陸委會起初回應“進一步評估”，但隨後又直接否決，副主委梁文傑稱，目前兩岸航線存在“單向流動”問題，多數僅有台灣旅客赴陸，“回來時沒有客人，沒有回頭客，對航空公司來說是沒有吸引力的。”強調現有航點與運量已足敷需求，“尚無立即開放之迫切需要”。引發熱議。



探究民進黨政府的考量，不外乎是出於高度的政治防禦心理。首先，此時若全面恢復兩岸直航，無疑是替在野黨赴陸交流的成果背書，執政黨不願見到國民黨在兩岸事務上得分，更不願讓“國共交流”成為打破兩岸僵局的有效路徑。



其次，刻意阻礙兩岸人民的頻繁接觸，實為維持“抗中保台”神主牌效力的必要手段，一旦兩岸民間交流全面恢復熱絡，人民在實際互動中化解了敵意與誤解，綠營長期操作的仇恨動員與恐懼行銷便會失去著力點。