關注：陸十項惠台措施　牽動台灣選情

國民黨主席鄭麗文。（中評社資料照） 中評社台北4月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文結束訪陸行程，大陸推出十項惠台措施，精準鎖定台灣民生經濟紅利，以讓基層更有感的農漁、觀光及民生項目為切入點，正衝擊台灣內部的政治板塊，也讓執政的民進黨陷入進退兩難窘境。



對民進黨而言，大陸這一波的民生牌，明顯對他們形成壓力。官方雖持續將相關措施定位為“糖衣毒藥”，強調其不確定性與政治風險，試圖踩煞車，削減紅利效應；但另一方面，來自中南部的綠營民代卻面臨基層選民的現實壓力。



畢竟台灣的農漁業、觀光業有了大陸市場是大加分，只是在民進黨執政這十年來，兩岸交流停滯後受創明顯，當陸方重新釋出善意，對基層而言仍具相當吸引力。



而台灣近年來的經濟重心過度傾斜於半導體與科技產業已非秘密，M型化社會更為明顯，基層服務業、觀光業及農漁業等族群，在後疫情時代與兩岸斷流的雙重打擊下，生活過得並不寬裕。對他們而言，重新與大陸市場接軌就很可能是找回一條活路。



也因此，鄭麗文此次訪陸，在事前就已定調這對藍營年底縣市長選舉將是“大利多”，代表她心裡確實對於台灣民生經濟與大陸市場高度關聯有個底，所以透過交流爭取實質紅利。這也解釋了為何在鄭返台後，綠營對她的攻擊力道顯得相對疲軟。



當鄭麗文強調兩岸同屬一家人、“有事好商量”能帶來具體經濟利益時，執政的民進黨若仍採取意識形態的激烈對抗，在上述背景下，就很難說得過去。



所以，綠營面對大陸拋出的這顆球，正面臨戰略上的“輸多輸少”困局，如果選擇接球，等於默認了國民黨路線的正確性，這對年底縣市長選情、甚至2028賴清德連任之路，都將構成巨大威脅，畢竟這就意味著“反中牌”在未來恐再難發揮效果。