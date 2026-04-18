台灣商總發聲遭抹紅　大陸惠台民進黨壓力大

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北4月20日電（記者 鄭羿菲）大陸12日公布十項惠台措施，台灣商業總會20日將邀旅行、食品等7大產業代表發聲，卻被指是陸方施壓表態，加以抹紅。另又有不具名綠營官員透過媒體釋出觀光、陸生或有鬆綁機會。年底就要舉行地方選舉，顯見民進黨壓力大。



大陸12日宣布十項惠台措施後，台灣產業界、商界見台官方不接球，感到很焦慮。台灣商業總會理事長許舒博決定20日召開記者會，號召旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車等7大公會代表闡述對惠台措施的意見，業界反應熱烈。



未料這場業者發聲的記者會卻驚動綠營高層，高規格回應！



先由綠媒點火稱商總這場記者會是“中共的組合拳”，接著陸委會、“交通部觀光署”都接連表態。陸委會稱中共企圖以商逼政，要業者不要被利用。“觀光署”呼籲業者抗拒不當壓力，並有多位綠委發聲。深綠綠委王定宇表態稱，惠台十大措施本質上是“糖衣毒藥”，措施對台灣經濟沒有幫助，北京才必須透過“以商逼政”的老手段。



據指出，許舒博將召開記者會談大陸十項惠台政策消息曝光後，陸委會隔天隨即致電許舒博瞭解情況，下午更回應媒體質疑產業界代表受大陸施壓，才會跳出來替十項惠台政策說話，並呼籲各公會不要屈從壓力。



緊接著，陸委會19日下午再度發布新聞稿，說明惠台措施是“統戰分化”，並強調近日中共透過各種關係及管道，對台灣業者、團體及個人持續施壓，要求公開表態。