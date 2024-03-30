江百松：民進黨別再假裝沒看到台觀光業慘狀

專營大陸旅遊業的新竹市旅行商業同業公會理事長江百松。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月20日電（記者 盧誠輝）大陸宣布十項惠台措施，台官方未接球。專營大陸旅遊業的新竹市旅行商業同業公會理事長江百松接受中評社訪問表示，明明大家一樣都有繳稅，但為何卻唯獨台灣旅遊業者不能做大陸生意？不但處處受到限制，還會動輒得咎，讓台灣觀光旅遊產業的經商環境變得相當畸形且不健康。



江百松認為，民進黨政府不需要提到大陸就恐慌害怕，台灣應該要有自信一點，不用涉大陸就視為洪水猛獸，也希望民進黨政府不要再假裝沒看到台灣觀光旅遊產業的慘狀。



大陸十項惠台措施公布後，台官方反應普遍冷淡。陸委會19日發出新聞稿呼籲工商團體勿淪為政治操作工具，“經濟部”也強調，台灣持續與世界接軌，無須再走依靠中國大陸的回頭路，“交通部觀光署”更呼籲觀光旅遊業界要抗拒不當壓力，和政府站在一起。



江百松強調，現在每次只要大陸拋出一些惠台政策，民進黨政府就會開始恐慌，因為不知道該怎麼接球，但這也讓台灣旅遊業者相當無奈，明明大家同樣都有繳稅，但就唯獨旅遊業者不能做大陸生意，處處受到限制，還會動輒得咎，讓台灣觀光旅遊產業的經商環境變得相當畸形且不健康。



江百松，從事旅行業超過25年，2000年成立竹企旅行社，專營大陸旅遊事業，赴陸超過400趟，跑遍大江南北，該公司目前為台胞證一級代理中心，現任新竹市旅行商業同業公會理事長、中華兩岸旅行協會副理事長、竹竹苗區域觀光聯盟總召集人、竹企旅行社總經理。



他提到，大陸這次開放上海和福建居民到台灣本島自由行，其實也不是什麼新政策，因為早在2025年1月，大陸文旅部就曾公告，將恢復上海和福建居民赴台團隊旅遊，只是這次進一步要開放自由行而已。