關注：陳其邁介入綠主委改選防內戰擴大

綠委黃捷（左）19日拜訪民進黨高雄市議員邱俊憲。（圖：邱俊憲臉書） 中評社高雄4月20日電（記者 蔣繼平）年底將卸任的民進黨籍高雄市長陳其邁，推薦湧言會綠委黃捷接棒參選高雄市黨部主委，出力整頓高雄政治環境，防止初選裂痕擴大。值得注意的是，湧言會持續掌握市黨部資源，新潮流菊系則表達祝福，看似一片祥和，卻水很深。而陳其邁此舉可確保黨務運作、選戰策略能符合其意志。



為了備戰2026，民進黨正在進行兩年一度的地方黨部主委改選，高雄市黨部比其他縣市晚一周，從20日到24日進行領表登記。現任高雄市黨部主委黃文益為尋求議員連任所以不登記，地方傳出陳其邁推薦由年僅33歲的新生代綠委黃捷接棒參選，暫無其他角逐者。



黃捷上周已表態投入下屆民進黨高雄市黨部主委改選，且近日在高雄拜訪議員爭取支持，新系議長康裕成9日就在臉書放上歡迎黃捷回娘家的短影片，且其他菊系議員邱俊憲等也都表達祝福。都呈現新系對於黃捷擔任下屆主委相當歡迎。



而陳其邁推薦黃捷參選高雄市主委，背後也可看出一些政治佈局。第一，黃文益、黃捷都是隸屬湧言會，權力結構沒有太多變化。而黃捷並無操盤經驗，黃捷能夠選上“立委”也是陳其邁2024全力輔選，確保黨務運作與選戰策略能符合陳其邁意志。



第二，背後有很大的輔選考量，由於民進黨高雄市長參選人賴瑞隆空戰聲量、政治魅力似乎都不太夠，但年底選戰需要空戰，這樣恐怕會選得很吃力。黃捷具有年輕、女性優勢、具全台知名度，或可彌補空戰這一塊的劣勢，帶來加分的效果。

