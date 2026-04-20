蕭旭岑曝有心人士不斷動員污衊楊渡

國民黨副主席蕭旭岑。（中評社 資料照） 中評社台北4月20日電／針對馬英九基金會人事風波延燒，前任執行長蕭旭岑和王光慈遭解職，並被控“違反財政紀律”。國民黨副主席蕭旭岑17日在政論節目透露，他最後一次公開講這件事情時，提及“馬英九忘了很多事”，有一位前“行政院長”傳訊息給他說，“我們大家都相信你，但是為了馬英九，請你暫時保持沉默”，所以他決定對這件事情保持沉默。但是對他的清白、對傷害台灣、傷害兩岸的有心人士，他絕對是不假辭色。



蕭旭岑說，作家楊渡寫了一篇文章，結果穿透力非常強，超乎大家想像，有些不看政治的人也在傳。他很遺憾有心人士不斷動員去辱罵或者是污衊楊渡，還有人去影射楊渡是他去動員的。蕭旭岑不禁表示，開玩笑，楊渡豈是他能動員的，胡志強是他能動員的嗎？他沒有動員任何人，公道自在人心。



蕭旭岑17日在政論節目《政壇風雲湧 夜探將軍府》中表示，他被逼到無路可退，他最後一次公開講這件事情的時候，有提到“馬英九忘了很多事”，所以很多長官都來跟他講說，要他先不要再講了。有一位前“行政院長”也傳訊息給他說，“我們大家都相信你，但是為了馬英九，請你暫時保持沉默”。所以他也決定對這件事情本身保持沉默，但是對他的清白、對傷害台灣、傷害兩岸的有心人士，他絕對是不假辭色。



蕭旭岑表示，楊渡是真心關愛馬英九的人，有些人不是。楊渡說，過去古代君王早年英明、晚年昏聵，旁邊都有一些宦官跟小人，楊渡講“以史為鑑”，沒有錯。跟楊渡一樣想法的人，非常多，他這陣子接到無數馬英九的舊部屬、真心愛護他的老同事、老部屬都來跟他講一樣的話。他當然不能對外轉述，只是去辱罵楊渡並不公平，因楊渡是真心關愛馬英九，而真心關愛馬英九的人都不忍看到這樣的發展。