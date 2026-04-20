破除藍白不合！季麟連攜張啟楷固眷村票

嘉義市眷村文化發展協會會員大會登場，強調藍白合作團結穩定。(照：嘉義市眷村文化發展協會提供) 中評社嘉義4月20日電／2026縣市長選舉，中國國民黨與台灣民眾黨共推張啟楷參選嘉義市長，迎戰民進黨提名的“立委”王美惠。國民黨副主席季麟連19日到眷村“黃復興團座結座談會”力挺張啟楷，黨籍議員傅大偉、陳家平也站台，疾呼藍營團結力保張啟楷延續黃敏惠市長的五星級政績。



此外，嘉義市眷村文化發展協會19日舉辦第二次會員大會，現場匯集眷村長輩、會員代表及多位政界人士出席，包括國民黨副主席季麟連、嘉義市議會議長陳姿妏、市長參選人張啟楷，以及協會總會長趙怡等人參與。



在大會中，季麟連指出，面對選舉年，嘉義市成為藍白合作的重要示範區，呼籲支持者團結一致，支持能延續穩定、重視基層民意的力量，為城市選出具承擔能力的領導者。



在精忠新城、經國新城舉辦的黃復興團結座談會，季麟連推薦張啟楷是藍白共推的最強人選，是黨主席鄭麗文看好能延續嘉義市藍色執政的強棒，張啟楷的岳父是高階軍官退休，與軍系有深厚淵源，呼籲眷村人要全力支持。



張啟楷也強調自己非常接地氣，長期在台北工作，卻每周回嘉，手足、同學舊識都在嘉義深耕，2年“立委”問政，他更常回嘉，與黃敏惠市長密切合作，為家鄉爭取建設經費，協助地方積極治水。



張啟楷還說，參選市長就是為了讓家鄉有更好的發展，延續黃敏惠市長17年來執政的五星級政績能繼續下去，藍白是一家人、一家親，他不僅代表民眾黨，也代表國民黨參選，要攜手國民黨籍議員參選人一起“全壘打”。