李貞秀出手了！依王金平模式提假處分

李貞秀19日晚間直播表示，已向台北地方法院聲請假處分。（照片：李貞秀YouTube） 中評社台北4月20日電／台灣民眾黨籍前不分區“立委”、陸配李貞秀遭民眾黨中評會開除黨籍喪失“立委”資格後，近日頻上綠媒政論節目狂轟民眾黨。李貞秀19日晚間親自開設直播，宣布已向台北地方法院提出假處分申請，要求整個民眾黨暫停開除程序執行，她更強調“是我的搶不走”，再度引發爭議。



李貞秀在直播中展示一張台北地方法院的收據，表示自己“告了告了”，依循前“立法院長”王金平模式申請假處分。她強調，民眾黨在開除過程中一路違反程序正義，指出自己至今仍未收到中評會的紙本開除通知書，質疑黨方急於向“中選會”提報的做法，但隨後又澄清自己現在跟王金平打不一樣。李貞秀並指出，依照民眾黨祕書長周榆修的說法，黨員享有30天申覆期限，但期限未滿，民眾黨就已急著進行後續程序。



李貞秀提及，自己先前在社群媒體上聲稱不會提起任何法律訴訟，但後來因民眾黨主席黃國昌接受媒體採訪，才促使她頻繁上親綠媒體發表言論，並最終撤下該篇貼文。她在直播中指責黃國昌跳出來污衊、妖魔化她，認為這正反映了所有開除理由都不正當。



李貞秀強調，自己沒有任何政治規劃，現在的舉動是主張自己的權益，是黃國昌跳出來毀了一切，她申請假處分是為了讓民眾黨暫停開除程序。她提到創黨主席柯文哲曾說過“給她一點時間”、“大家不要逼她”，“就知道這幾個人為首的多可惡了”，“是我的搶不走，不是我的留不住！”



李貞秀痛批，黃國昌之所以跳出來污衊、妖魔化她，就是因為黃知道所有開除理由都不正當。