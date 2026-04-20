趙少康提軍購8100億　綠召委陳冠廷稱善意

綠委陳冠廷17日在臉書提到，目前朝野最大的爭點之一，在於商購與委製是否納入條例。（陳冠廷 Kuan-Ting Chen臉書 ） 中評社台北4月20日電／“立法院”本周將再度召集朝野黨團協商“國防”特別條例草案。中國國民黨戰鬥藍召集人趙少康19日提出匡列新台幣8100億主張，先審3500億元，剩下的4600億元凍結；民進黨“立委”、“外交及國防委員會”召委陳冠廷19日表示，此舉是善意的開端並提出三階段推進路徑。陳呼籲朝野在理性對話基礎上凝聚共識，讓“國防”特別條例儘速邁向新局。



賴清德在去年提出8年1.25兆“國防”特別預算”，但遭在野黨封殺至今。國民黨持續主張3800億+N，但趙少康19日表示，自己主張匡列8100億，先審查通過已收到美國111億美元發價書的3500億，剩下4600億暫時凍結，等接到新的美國發價書再通過。



根據台媒報導，陳冠廷指出，願將此視為“善意的第一步”，民進黨“立法院”黨團立場仍主張軍購、委製與商購應全部納入。但趙少康提出將軍購金額從3800億元提升至8000多億元，不再堅持等到發價書才放行，與先國民黨“立委”徐巧芯提出的9000多億元版本，“這些都是善意，只要能夠往前進一步，對未來整個“國防”條例的溝通就會有幫助”。



陳冠廷進一步提出三階段推進構想。第一階段，朝野應先就“軍購不分兩半”形成共識；第二階段，將軍購、商購與委製費用一併納入條例；第三階段，則是完成一部更具“國防”韌性的特別條例。他認為，儘管朝野在商購與委製是否納入的問題上仍有根本分歧，但若能在第一階段取得共識，就是極為重要的突破。



陳冠廷透露，上周已向國民黨籍“立法院長”韓國瑜表達，希望在正式朝野協商前，先促成執政黨與在野黨黨團領導階層的對話，盡可能凝聚共識，使正式協商得以順利推進。從近幾次協商經驗可以看出，只要各方以平心靜氣、理性對話的態度面對分歧，仍有機會達成部分共識，“也是時候可以啟動了”。



陳冠廷表示，周一將由他召集“國防”委員會機密匯報，届時“國防部”相關官員將向所有委員說明“國防”特別條例未來可能納入的裝備項目與預算內容，透過機密匯報方式進行全面說明，一方面是因為預算涉及高度機密資訊，另一方面是為了消除在野黨委員對不必要裝備可能被納入的疑慮。



據瞭解，台“國防部部長”顧立雄20日將在“國防”委員會秘密會議中報告“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例執行規劃”並接受質詢。