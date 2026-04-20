商總攜產業界開記者會遭綠關注　媒體大陣仗

媒體到現場採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月20日電（記者 鄭羿菲）大陸12日公布十項惠台措施，台灣商業總會理事長許舒博20日上午10點召開記者會，邀集旅行、旅館、食品、糕餅、蔬果、遊覽車等七大產業公會闡述對大陸近期惠台政策措施的看法。不過，這場首場產業界發聲的記者會已觸動“賴政府”敏感神經，行政機關周末連續2天陸續質疑產業界代表受陸施壓才發聲，讓現場氛圍還未開始，就已風雨欲來。



媒體記者也一早不到9點就陸續到場等候，記者會前已有逾40位記者到場。



不過，儘管“賴政府”頻頻動作，許舒博率領的七大產業公會並未退縮，記者會出席者包括，全台商業總會理事長許舒博、秘書長劉守仁、觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田、旅行商業同業公會全台聯合會理事長吳盈良、副理事長張琄菡、遊覽車客運商業同業公會全台聯合會理事鄭春綢、台灣蔬果輸出業同業公會榮譽理事長吳清綠、糕餅商業同業公會全台聯合會理事長曾雅玲、食品流通商業同業公會全台聯合會理事長張又仁、榮譽理事長賴立彪、全台商業總會觀光暨餐旅產業推動委員會副主委李奇嶽、旅行商業同業公會秘書長卓倩慧等人。



陸委會連續兩天質疑商總召開記者會，為產業界發聲是“不少業者、團體反映”陸方施壓表態；“經濟部”更表示，台灣持續與世界接軌，無須回頭依附中國；“交通部”“觀光署”說，此舉與中國直接及間接的施壓不無關聯，呼籲觀光旅遊業界要抗拒不當壓力，和政府站在一起；“農業部”呼籲，中國近年以莫須有理由任意暫停我農產品輸入，提出政治條件做為恢復開放台灣農產品輸入的前提，中國應揚棄政治操作，在科學原則下盡速恢復台灣農產品輸入。