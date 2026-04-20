李四川戰新北　羅旺哲示警有股力量在盯梢

李四川臉書粉專新單元“川伯給推”影片遭疑施壓下架。（照：李四川臉書） 中評社台北4月20日電／2026新北市長選情持續升溫，中國國民黨參選人李四川臉書粉專新單元“川伯給推”影片遭疑被施壓下架，以及對手蘇巧慧助理“盯場”等議題，引發外界關注。對此，民進黨參選人蘇巧慧表示，我們不可能去施壓。媒體人羅旺哲質疑，有一股神秘力量盯梢李四川，國民黨不能大意。



羅旺哲19日在政論節目《新聞大白話》中表示，李四川就是太善良，有一股神秘力量在針對他，國民黨不能大意，這股神秘力量來勢洶洶，不知道是誰？也不知道是哪一方？



羅旺哲認為，不管是李四川臉書、還是李四川做什麼事，都有人在盯梢，而且會把它放大出來，有莫名其妙就被人家做文章的感覺。這方面國民黨不能大意，不要認為現在民調還有領先幅度，可能看起來沒有太大的問題。可是選戰還有一段時間，必須繃緊神經，去面對任何一個小狀況，繃緊起來，去面對這些議題，就有可能勝選。



羅旺哲更建議，李四川應該要再多講一些過去在台北市施政大家覺得不錯的東西，喚醒大家的共鳴出來，他相信是新北市民也會有感覺，因為很多新北市民，也會到台北上班、上課。所以你把過去在台北市所做的政績，能夠呼應出來的話，這對李四川是加分。



羅旺哲強調，國民黨不能大意，李四川所做的政績，國民黨應該把它發揚光大出來。還有他跟台北市長蔣萬安聯手起來、大家都會有感覺，這是好事。而且重點是，民進黨感覺上全黨之力未來可能會投注在新北市選戰，因為新北市牽動2028年選戰，誰得到新北，2028年就有機會能夠勝選。