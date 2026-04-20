青鳥稱發芽馬鈴薯可以吃　醫師轟綠色腦殘

Cheap指出，竟然有青鳥在網路上宣傳，國外照吃發芽的馬鈴薯。（照片：Cheap臉書） 中評社台北4月20日電／“立法院”針對台美對等貿易協定（ART）進行討論，台灣過去為避免外來種入侵，在邊境發現發芽馬鈴薯時，會整批退運，如今則允許剔除後，做成加工食品。百萬網紅Cheap18日在臉書發文指出，現在竟然有青鳥在網路上宣傳國外照吃發芽的馬鈴薯，胸腔科醫師蘇一峰18日則在臉書發文痛批一群綠色腦殘！



台“農業部”今年2月6日公告實施“美國產加工用馬鈴薯輸入檢疫條件”，新增要求美方強化輸出前發芽抑制劑使用程序、輸出檢疫須確認無發芽及無土壤，且美國檢疫證明書須載明該批馬鈴薯僅供加工使用。如發現腐爛、發霉或發芽，須以安全防護措施直接運送至加工廠進行選別，確保不符規定的馬鈴薯不會進行加工或流入市場。



“衛福部長”石崇良4月15日在“立法院”表示，過去海關發現一顆發芽馬鈴薯，就會整批退運，現在則是整批封存，到指定的加工地點剔除。即使是台灣產馬鈴薯，也可能出現同樣情況，一樣需要剔除。



食藥署食品組組長許朝凱說，馬鈴薯出現發芽，就可能出現龍葵鹼，此時就會進行檢驗。根據現行衛生標準，龍葵鹼的濃度必須介於200ppm以下，若超過200ppm，就不能用，必須退運。



Cheap說，以前是發現一顆發芽，則整批退運；現在是發現一顆發芽，整批先封存，挑掉問題馬鈴薯後再使用。但如果龍葵鹼超過200ppm，還是整批退運。



Cheap指出，現在竟然有青鳥在網路上宣傳，國外照吃發芽的馬鈴薯，還說亞洲人很荒謬，竟然不吃發芽的馬鈴薯。Cheap質疑，青鳥下次會不會說X都可以吃？



蘇一峰指出，龍葵鹼十分穩定耐熱，用水煮沸只能去除1%，150度油炸都無法去除。台灣檢驗龍葵鹼實驗室非常非常少，中毒也找不到地方可以檢驗，只會變成無頭公案，醫師只能當成原因不明腸胃炎，他痛罵“一群綠色腦殘！”