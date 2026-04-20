陸施壓商總開記者會！許舒博怒駁：勿造口業

商業總會理事長許舒博。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月20日電（記者 鄭羿菲）大陸12日公布十項惠台措施，台商業總會（商總）理事長許舒博20日召開記者會闡明產業心聲，卻遭“賴政府”接連質疑遭陸方施壓。許舒博20日在記者會一開始就強硬回擊，在座的公會代表都沒接到陸方施壓電話，反而接到“賴政府”施壓的電話，誰說謊自己去跟菩薩說，因果自己承受！



許舒博強調，不要用施壓的方式打壓產業發聲，他不可能受任何壓力，無論是陸方或台方。說遭到陸方施壓，完全是莫須有，他感到非常憤怒！



商總20日上午召開“產業界對大陸近期惠台政策措施的看法”座談會。與會七大公會代表包括：商業總會理事長許舒博、秘書長劉守仁、觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田、旅行商業同業公會全台聯合會理事長吳盈良、副理事長張琄菡、遊覽車客運商業同業公會全台聯合會理事鄭春綢、台灣蔬果輸出業同業公會榮譽理事長吳清綠、糕餅商業同業公會全台聯合會理事長曾雅玲、食品流通商業同業公會全台聯合會理事長張又仁、榮譽理事長賴立彪、商業總會觀光暨餐旅產業推動委員會副主委李奇嶽、旅行商業同業公會秘書長卓倩慧等人。



由於“賴政府”從陸委會、“經濟部”、“農委會”、“交通部”“觀光署”從上周末就接連2天發新聞稿質疑台灣產業界遭陸方施壓才出來發聲。因此讓許舒博在記者會一開始就不滿地反擊，有民進黨籍“立委”說衹有7個公協會響應，這樣的說法真的是無知！因為十項惠台措施相關的公協會就7個，他其實可以找100個公協會代表來開會。但其他無關的產業公會來這有意思嗎？



許舒博反問，在座的公協會代表，有沒有接到陸方施壓的電話？公協會代表齊聲喊，“沒有”。許接著說，沒有陸方施壓的電話，反而有接到台灣政府的施壓電話！我們是良性建議，代表的是產業公會的生存與發展，沒有要與政府對立。台灣是民主社會，我們要講的話、各產業的心聲本就有自由發揮的餘地，“絕不是誰來施壓就可以控制”！



許舒博指出，他是佛教徒，從不喜歡造口業，誰說謊麻煩自己去跟菩薩說，因果自己承受。還有2個媒體在沒有求證下，貿然就給我們扣帽子，因果也自己承受。