商總偕業界六大訴求　籲正面接球10項惠台

商總舉行“產業界對大陸近期惠台政策措施之看法”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月20日電（記者 張穎齊）大陸日前宣布10項惠台措施，產業界高度期盼，台官方卻未接球。台灣商業總會20日偕同觀光、旅館、食品、農產、運輸等多個產業代表召開記者會，提出六大訴求，呼籲“賴政府”正面接球，凡有利產業與人民之政策，“該開就開、該放就放”，避免讓政治凌駕經濟。



商總這場記者會日前搶先曝光後，遭到綠營抨擊，指控這是大陸以商逼政，迫使業者出來發聲。但為了爭生計，相關業者代表不懼抹紅，今日上午的記者會並未受到影響。



商總在記者會前，發布聲明指出，大陸惠台措施涵蓋觀光旅遊、農漁產品、中小企業等層面，對台灣工商產業具有實質意義。許舒博表示，產業界普遍樂見兩岸交流逐步回溫，盼政府以務實態度面對，不應讓政治因素影響經濟與民生發展。



商總提出六大主張，首先呼籲全面恢復兩岸空中客運直航正常化，認為此舉有助於降低轉機成本、促進人員往來與商務活動，並帶動觀光回溫。商總強調，陸方已透過既有“小兩會”機制正式發函，應視為兩岸交通破冰契機，建議政府朝更多航點開放方向推進，慎重看待。



第二，針對陸方以上海市與福建省作為試點開放自由行，商總呼籲政府“正面接球”，認為可直接帶動觀光旅宿、交通運輸及伴手禮等相關產業成長，形成多贏局面，並建議逐步擴大至其他省市，恢復疫前榮景。



第三，在農漁產品輸出方面，商總指出面對國際局勢變動，台灣應持續拓展多元市場，同時支持符合檢驗標準產品進入大陸市場，強化品牌競爭力，並呼籲建立更順暢的檢疫與通關機制。



第四，針對食品業交流，商總認為兩岸過去已有基礎，應藉此次政策契機重啟合作，建議大陸方面放寬相關法規與檢驗流程，並提供稅務優惠，提升產業參與誘因。