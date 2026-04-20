趙少康：綠派不出台北市長人選　丟臉丟死了

趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北4月20日電／民進黨台北市長人選至今未定，綠委沈伯洋近日動作頻頻，還透過AI研究台北市政，外界普遍認為已在為參選暖身。外傳綠營選戰策略是要把蔣萬安困在台北市，不讓蔣到處輔選。對此，前中廣董事長趙少康表示，綠營現在當務之急，趕快想想現在台北市長要提名什麼人吧！丟臉丟死了！



蔣萬安19日出席北市2026年度樂儀旗舞觀摩表演及授旗活動，會後媒體詢問，現在綠營的選戰策略好像是要把蔣萬安困在台北市，不讓他到處輔選。蔣萬安回應，他對市民朋友的承諾，包括第1年讓大巨蛋完工啟用，現在也帶來了演唱會經濟；捷運六線齊發，不只是陸續的完成興建通車，而且環狀線也全面進入動工，“我們就是各項市政，一項一項都在實現”。



根據《中時新聞網》董事長，趙少康19日受訪，媒體詢問，怎麼看今年選舉綠營要把蔣萬安困在台北市，不能讓蔣全台輔選，否則就是提前幫蔣萬安暖身“總統”大選？趙少康表示，綠營現在當務之急，趕快想想現在台北市長要提名什麼人吧！丟臉丟死了！到現在這麼重要的台北市，還想不出一個適當的人，這個推那個、那個推這個，不是很好笑？



趙少康說，以前民進黨不只是台北市，任何地方就算他們的人不當選，也是勇敢地衝出來，這次拿3%、下次拿5%、在下次可能就10%的票，再下下次可能就當選了。現在大家都怕得要死不敢出來，這哪像以前的民進黨？因為民進黨得勢、得到權力太久，不想為黨效命衝鋒了，會想為何去選這局？去當大官多好，這麼多部長可以做，為何要當砲灰？這樣就沒有犧牲的勇氣。



趙少康強調，民進黨與其擔心蔣萬安到處趴趴走，不如提一個好的人、提一個對得起台北市民的人，至少要比部長能力好、聲望高，否則提一個連部長都不如的人，不是很好笑？擔心蔣萬安不是杞人憂天？