台拒全面恢復兩岸客運直航　許舒博：很悲哀

商業總會理事長許舒博出席“產業界對大陸近期惠台政策措施的看法”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 商業總會召開“產業界對大陸近期惠台政策措施的看法”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月20日電（記者 鄭羿菲）大陸官方已透過兩岸“民航小兩會”致函台方，籲盡快全面恢復兩岸客運直航，陸委會則以“沒有回頭客”為由，認為現有航點與運量已夠需求。台灣商業總會理事長許舒博20日批評，台灣旅客赴陸不用回來嗎？哪一架飛機沒有回載率的？聽到這樣的回應很悲哀，身為政府官員應說出讓民眾能接受的說法。



台灣商業總會20日上午召開“產業界對大陸近期惠台政策措施的看法”記者會，與會七大公會代表出席，許舒博受訪做上述表示。



許舒博表示，這2天他從香港轉機要返台，碰到一個中南部年紀偏大民眾的旅行團，而轉機時間衹有1個小時，光是出關走到轉機地點就至少要40分鐘，這些旅客沿路罵，直航就好了，為什麼要折騰大家這麼辛苦？



許舒博反問，請陸委會說明，哪一家航空公司的轉機機票比較便宜，他請大家都去買。而哪一架飛機沒有回載率？旅客過去不用回來嗎？他聽到這樣的回應感覺很悲哀，身為政府官員應該說出讓民眾能接受的說法。



台灣商業總會20日上午召開“產業界對大陸近期惠台政策措施的看法”記者會，與會七大公會代表包括：全台商業總會理事長許舒博、秘書長劉守仁、觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田、旅行商業同業公會全台聯合會理事長吳盈良、副理事長張琄菡、遊覽車客運商業同業公會全台聯合會理事鄭春綢、台灣蔬果輸出業同業公會榮譽理事長吳清綠、糕餅商業同業公會全台聯合會理事長曾雅玲、食品流通商業同業公會全台聯合會理事長張又仁、榮譽理事長賴立彪、全台商業總會觀光暨餐旅產業推動委員會副主委李奇嶽、旅行商業同業公會秘書長卓倩慧等人。