新北李蘇差1個百分點　鈕則勳點出2大關鍵

鈕則勳建議，藍營李四川可以藉著“蔣啟川連線”、“黃金方陣”補強其在新北市的選情。（鈕則勳教授臉書） 中評社台北4月20日電／根據《美麗島電子報》上周公布的新北市長最新民調顯示，藍綠對決時，中國國民黨籍參選人李四川以35.5%支持度勝民進黨參選人蘇巧慧，但兩人差距僅一個百分點。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳分析認為，李四川民調支持度快被蘇巧慧追上，選戰策略出現瓶頸，要強化形象定位與聯盟戰略，才能維穩勝率。



鈕則勳19日在其《鈕哥聊兩句》頻道中分析，日前美麗島電子報民調顯示，李四川只勝出蘇巧慧一個百分點。至於適任度，蘇反而逆勢超前李2個百分點，這凸顯出李的慶祝行情已迅速滑落，跟蘇巧慧在支持度面相已經在伯仲之間。凸顯出李四川在競選戰略、步調上產生非常大問題。



要如何把李四川選情“轉危為安”？鈕則勳認為“要強化形象定位”，同時藉由國民黨“優勢聯盟戰略”。他進一步說明，李四川有工程專業，凸顯出他是實作派，能對接民眾實際生活上的需求，日常事情、路平、燈亮、水溝清一下子就會想到他。反觀蘇巧慧，雖現階段因為藍白還沒整合，可以以逸待勞，還可以打父親、前“行政院長”蘇貞昌光環，但卻可能產生雙面刃效應。有利部分是快速鞏固民進黨基本盤，但風險是她形象定位如果只被認知是“蘇貞昌女兒”，就沒辦法形塑個人特質。



鈕則勳認為，李四川只要強化形象定位，就能有訴求中間選民的機會。再來就是“聯盟戰略”，因為李沒有選舉相關經驗，可是國民黨籍台北市長蔣萬安、台中市長參選人江啟臣都有豐富選戰經驗。因此強化“蔣啟川連線”的脈絡，可在選戰攻防中有相互奧援或拉抬機會，且再加上國民黨籍桃園市長張善政，可以建構所謂北中藍軍黃金方陣，可藉政策主導選戰相關進程。



鈕則勳強調，李四川可以藉著“蔣啟川連線”、“黃金方陣”補強，讓本身選情維穩，甚至有倒吃甘蔗的可能性。