放寬發芽馬鈴薯成食安破口　民進黨：疑美論

民進黨澄清有關於放寬發芽馬鈴薯進口恐成食安破口，是操作疑美論。（取自民進黨臉書） 中評社台北4月20日電／有關放寬進口發芽馬鈴薯議題，引發近日討論發芽馬鈴薯能不能吃，甚至有青鳥認為在國外都會吃發芽馬鈴薯，衹有台灣人不吃。民進黨今天在臉書表示，有關於發芽馬鈴薯謠言是刻意把個別處理規範扭曲成“食安破口”，甚至搭配“疑美論”操作，試圖抹黑台美經貿合作成果。



民進黨也說，對照持續吹捧中國所謂“惠台措施”，這種訊息操作的意圖及目的相當明顯，請大家提醒親朋好友別上當了！



由於發芽馬鈴薯的“龍葵鹼”含量會大幅提升至使人中毒程度，因此過往台灣規定若進口馬鈴薯有發芽情況，需“整批”退運，但在台美對等貿易協定（ART）後，未來僅需“單顆剔除”，引發不少民眾擔憂。對此“農業部”表示，該作法與國際間類似，如日本也要求發芽馬鈴薯須單顆分離。



民進黨臉書表示，重要澄清：政府“沒有開放發芽馬鈴薯”！這幾天網路上突然流傳“政府開放發芽馬鈴薯進口”的說法，這完全不是事實！事實是，馬鈴薯從進口前、進口時到上市後，政府有完整把關機制，流程清楚、標準嚴格。腐爛、發霉、發芽的馬鈴薯，都會“整顆丟棄不能加工”，和國際標準一致。



民進黨指出，馬鈴薯進口與食用， “衛生福利部”與“農業部”全程有3道嚴格關卡：



第1關－抵台前“防發芽”處理：依“農業部”規定須完成清洗、施用發芽抑制劑，並附植物檢疫證明。



第2關－邊境“雙重把關”：必須同時通過“農業部”檢疫、“衛福部”食品衛生標準查驗。



第3關－上市後“抽驗機制”：針對市售產品持續抽驗，確保流通食品安全。



以上關卡中，只要發現腐爛、發霉、發芽的馬鈴薯，一律“整顆丟掉”！因為，所有食品原料都必須符合“食品中污染物質及毒素衛生標準”，進口農產品也必須符合“農業部”檢疫規範，沒有模糊空間。



民進黨指出，這次“發芽馬鈴薯”的謠言，是刻意把個別處理規範扭曲成“食安破口”，甚至搭配“疑美論”操作，試圖抹黑台美經貿合作成果。對照持續吹捧中國所謂“惠台措施”，這種訊息操作的意圖及目的相當明顯，請大家提醒親朋好友別上當了！