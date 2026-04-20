沈伯洋被推坑？郭正亮酸吳思瑤不敢選狂吹捧

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北4月20日電／民進黨台北市長人選未定，但綠委沈伯洋呼聲愈來愈高，黨內各派系“立委”都稱讚他是強棒，15日更赴台北市議會拜會綠營議員。對於沈伯洋可能代表民進黨參選台北市長，前“立委”郭正亮19日在網路節目表示，綠營台北市議員可能掉至少2席，市議員並不希望沈伯洋參選。



郭正亮指出，新潮流系“立委”吳思瑤身為綠營北市在地“立委”，在民進黨對台北市長人選束手無策的時候，卻不負起應承擔的責任，不敢參選，“吳思瑤很清楚自己的不受歡迎程度”。他酸說，如果吳思瑤的毒性是5，那沈伯洋就至少是8，但連吳思瑤都不敢選，甚至她還說沈伯洋是強棒，“有時候我真是服了民進黨”。



近日民進黨英系“立委”王世堅公開肯定沈伯洋是台北市長好人選，認為沈伯洋具備成為“比蔣萬安更亮的太陽”的爆發力。吳思瑤也說，沈伯洋是“強棒中的強棒”。民進黨台北市議會黨團總召王閔生給予沈伯洋極高評價，認為沈伯洋具備解決市政難題的“創新思維”。



針對沈伯洋有望出線挑戰台北市長蔣萬安，郭正亮19日在網路節目《亮話天下》表示，絕大多數的綠營台北市議員反對沈伯洋選市長，因為如果沈伯洋參選，“民進黨北市議員至少會掉2到5席”。沈伯洋在中間選民的好感度近乎等於零，搞不好是負的，中間選民是民進黨較邊緣的議員參選人當選的唯一機會，沈伯洋剛好把這種機會給砍了。



郭正亮說，沈伯洋全身都是意識形態，一天到晚都在說別人是“中共同路人”，蔣萬安的好感度62.6%，全台第一名，綠營推“人見人討厭”的沈伯洋對戰蔣萬安，“從這點就看得出來，吳思瑤有多膽小。”