李貞秀頻上節目開砲　沈富雄批綠媒沒格調

前民眾黨“立委”李貞秀。（中評社 資料照） 中評社台北4月20日電／前台灣民眾黨不分區“立委”李貞秀遭開除黨籍後，持續在政論節目上砲火四射，痛罵民眾黨主席黃國昌等人。前“立委”沈富雄批評綠電視台“做得太過分”，沒格調，明明知道李貞秀此時講話不謹慎。



沈富雄19日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，綠台做得太過分，明明知道李貞秀這方面是不謹慎的，而且能夠拋頭露面講話，也許能拿通告費，就覺得了不起。但是綠營不應該從開始到後面，這個轉折也太過分了，沒有格調。



民眾黨台北市議員林珍羽表示，首先還是先感謝民進黨，讓李貞秀有二度就業的機會，因為畢竟民進黨各個不同的、不管是線上線下的各種媒體，都大力邀約李貞秀，所以要感謝民進黨。因為二度就業真是台灣現在蠻需要的。



被問到李貞秀是不是所謂的trouble maker？林珍羽表示，對於民眾黨來說，本來就是照制度、照規章走，我們當然不會說她是不是所謂的trouble maker，因為這些trouble是別人在旁邊喊燒，喊出來的，所以我們還是要回到“立法院”的模式跟生態。李貞秀雖然短暫擔任過“立委”，“立法院”的狀況是什麼？我們所有通過的法案，現在目前“行政院”全部都是不附署不執行。



林珍羽表示，她必須說，應該是要回歸到重點，“立法院”在正常運作的狀態之下，整個“賴政府”目前是停擺的狀態，反而樂見其成我們不斷的去吵。她還是必須說，其實李貞秀有特別點出一些問題，比如陸配到底是不是外國人的議題。