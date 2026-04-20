盧秀燕：十項惠台措施民間有需求　綠勿杯葛

台中市長盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 盧秀燕出席“東勢生命紀念館落成啟用典禮”。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月20日電（記者 方敬為）全台商業總會今日邀集相關公會代表召開記者會，喊話官方接球十大惠台措施，遭民進黨政府關切施壓。中國國民黨籍台中市長盧秀燕對此表示，產業代表倡議10項惠台措施，代表民間有需求，呼籲民進黨政府勿意識形態杯葛民間拚經濟。



中國國民黨主席鄭麗文赴陸展開國共交流後，大陸4月12日宣布10項惠台措施，涵蓋了農漁牧業、觀光旅遊、影視文化以及中小微型企業發展等多個面向。商總20日邀集旅行、糕餅、水果等7大產業公協會，針對惠台措施交換意見，並提出相關倡議，但遭民進黨官方關切。



台“交通部”“觀光署”發布新聞稿指出，部分業者受邀出席商總記者會，與中國方面透過直接及間接的施壓不無關聯。



針對商總邀集公協會倡議惠台政策卻遭到台灣官方施壓，盧秀燕20日出席“東勢生命紀念館落成啟用典禮”受訪表示，政府最重要的工作就是幫民間拼經濟，而不是用意識形態杯葛、阻擋經濟，政府要拚經濟，不是“拚倒經濟”。有關於惠台10項政策，產業代表倡議，反映民眾有需求也很盼望，希望政府能夠重視。



