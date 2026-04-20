顧立雄：1.25兆軍購預算基於作戰需求

台“國防部長”顧立雄。（中評社 資料照) 中評社台北4月20日電／“立法院”朝野對“國防”特別條例草案尚無共識，台“國防部長”顧立雄今天表示，政府所提出8年新台幣1.25兆元預算規模，是基於整體作戰需求所提出系統性和整體性的規劃，條例通過之後仍需要審議預算，期盼能獲得朝野支持。



“立法院”“外交及國防委員會”今天召開秘密會議，邀請顧立雄報告“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例執行規劃”，並備質詢。顧立雄上午進入會議室前接受媒體聯訪。



根據《中央社》報導，戰鬥藍召集人趙少康拋出先匡列8100億元，“國防部”戰規司司長黃文啟則說，“國防部”可能還是很難接受。



顧立雄強調，現在審議的是條例，當條例通過後，仍要送特別預算案至“立法院”，也要依照“立法院”決議審議預算案，所以依“國防部”立場，每個預算案都是基於聯合戰力規劃需求，希望能夠獲得“立法院”不分黨派支持通過。



至於美國是否會在近期再度宣布對台軍售，顧立雄說，“國防部”與美國戰爭部一直有密切協調和聯繫，也和戰爭部安合局（DSCA）針對軍售案項、交運期程等都有綿密溝通，也取得供售意願，會持續協調。



對於大陸解放軍昨天宣布東部戰區艦艇進入西太平洋演訓，顧立雄表示，“國防部”持續運用聯合情監偵及多元情資管道掌握，不但是台海周圍地區，包括東海、南海等區域都會有充分掌握，而個案細節沒辦法評論。



媒體報導，由於1.25兆軍購特別條例仍未通過，“國防部”戰規司長黃文啟中將對部屬口氣嚴厲，使得戰規司建軍規劃處長翁予恒少將倦勤打算退伍。



顧立雄說，這是不實訊息，他已經向本人做過瞭解，“沒有要請辭的事實存在”。



針對是否有凶下屬，黃文啟進入會議室前受訪指出，“你看有像嗎，不會啦”，盡全力把事情做好，軍購特別條例希望有比較好的結果，並盡可能對“立委”說明。至於若先匡列8100億元的版本，他表示，“可能我們還是會很難接受”。