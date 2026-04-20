發芽馬鈴薯有毒　盧秀燕：食安不能妥協

台中市長盧秀燕（右）、“立法院副院長”江啟臣出席“東勢生命紀念館落成啟用典禮”。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月20日電（記者 方敬為）美國貿易代表署日前發布“2026貿易評估報告”（2026 NTE），其中提到要求台灣開放切片馬鈴薯發芽或腐爛可進口，引發外界質疑，民進黨政府對此強調有把關機制。中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天對此呼籲，民進黨政府不應放鬆標準，強調食安最重要，不可妥協！台中市長參選人、“立法院副院長”江啟臣也表示，政府應維護食安，而不是製造民眾擔憂。



美國貿易障礙報告揭露，目標要求台灣開放美國發芽馬鈴薯進口，台灣過去為了避免外來種入侵，在邊境發現發芽馬鈴薯時，會整批退運，如今卻傳出允許剔除後，做成加工食品，引發食安疑慮。食藥署說明，若發現腐爛、發芽或龍葵鹼超標的馬鈴薯，依法須“整顆丟棄”不得切除後加工，目前邊境查驗美澳產品全數合格，將與“農業部”密切合作把關。



盧秀燕今天與江啟臣一同出席“東勢生命紀念館落成啟用典禮”，針對馬鈴薯進口食安議題，盧秀燕表示，食安是最重要，不可以妥協，也不可以降級標準，這兩天她看到很多營養師示警，農業專家也指出，馬鈴薯如果發芽就會有毒，不能為了經貿而降低食安維護的標準。



江啟臣說，維護食安環境零容忍！無論如何，政府的把關絕對要做在前面，千萬不要讓民眾擔心日常食品、用品會有安全疑慮，這應該是大家一致的共識，所以政府應該往這方面來做好防範，而不是製造民眾擔憂。