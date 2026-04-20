韓國瑜關心黑戶寶寶　促官方成立專責窗口

韓國瑜到台灣關愛基金會關心“黑戶寶寶”的照顧現況。（照片：韓國瑜臉書） 中評社台北4月20日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜日前和國民黨台北市松山、信義區議員擬參選人許原榮，現身財團法人台灣關愛基金會，關心“黑戶寶寶”的照顧現況。韓說，當走進現場，看見孩子們純真的笑容，他的心中格外不捨，更立刻請同仁訂購100罐奶粉，盼盡一份心意。同時他也呼籲“行政院”，應儘速成立跨部會專責窗口，從制度面協助這些孩子取得基本身分與應有保障。



韓國瑜19日在臉書分享，“黑戶寶寶”的父母多是來台打拚的移工，但他們出生後，因各種原因沒有戶籍、沒有身分，甚至連最基本的醫療與教育資源都難以取得，人生才剛開始，就已經走得比別人辛苦。



韓國瑜說，台灣關愛基金會長年站在第一線，替這些孩子撐起一片天，從生活照顧、醫療協助，到安置與身分問題的奔走，承擔了極大的壓力，當自己走進現場，看見孩子們純真的笑容，心中格外不捨，其實他們需要的，只是一個被台灣社會接住的機會，因此也立刻請典亮基金會的同仁訂購100罐奶粉，希望能盡一份心意，支援孩子們的長期生活必需品。



韓國瑜也擔憂，隨著案例逐年增加，預估每年將新增數百名黑戶寶寶，現行制度已難以因應，這已經不是單一機構可以承擔的問題，而是整個“國家”不能再迴避的責任，如果連最無助的孩子，都接不住，談再多進步，都只是空話。



韓國瑜強調，政府存在的意義，不只是管理，更是守護，守護那些最弱小、最無聲的人，因此，他也正式呼籲“行政院”，應儘速成立跨部會專責窗口，整合相關資源，從制度面協助這些孩子取得基本身分與應有保障，也讓第一線的民間力量能夠獲得更穩定的支持。



韓國瑜更感性地寫下，一個社會的溫度，就在於如何對待最弱勢的孩子。這些孩子，不該被遺落。每一個生命，都值得被看見、被守護。因為“國家”的高度，不在它多強，而在它會不會彎下腰，抱起最小的人。我們期盼讓每一個出生在這片土地上的孩子，都能被制度接住、被社會擁抱。