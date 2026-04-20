桂宏誠：討論統一不應是政治禁忌

民主文教基金會董事長桂宏誠。（中評社 莊亦軒攝） 民主文教基金會20日舉辦“和平或戰爭－戳破美國必救神話，面統拆除戰爭引信”記者會。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月20日電（記者 莊亦軒）民主文教基金會針對台灣民眾對於避免台海發生戰爭的方法進行民調。民主文教基金會董事長桂宏誠20日在“立法院”表示，李登輝時期公布的“國統綱領”，就是漸進地追求“國家統一”的步驟與方法。因此對於討論統一不應是政治禁忌，因為“憲法”建構兩岸關係的“現狀”，即是以追求國家統一為目標。



根據日前民調公布，“台灣必須主動面對討論兩岸統一問題，才能保住台灣安全和未來”有高達50.7%的受訪者表示“還算同意”和“非常同意”。



民主文教基金會20日在“立法院”中興大樓舉辦“和平或戰爭－戳破美國必救神話，面統拆除戰爭引信”記者會，記者會由民主文教基金會董事長桂宏誠發布民調，並邀請中國國民黨籍“立委”翁曉玲、中流文教基金會董事長周陽山、新黨副主席李勝峯、民主文教基金會研究員張鈞凱出席解讀民調結果。



桂宏誠表示，在國共領導人會面中提到，兩岸問題“冰凍三尺”，處理上需要“久久為功”。亦為了兩岸統一是“漸統”的過程，目前原則上不至於走到“武統”的地步。這種說法呼應了民調中的結果，亦即過半數民眾不同意“目前”能真正避免台海戰爭的方法，只剩下“主動談判討論統一”。雖然多數民眾認同應與大陸談判避免戰爭，但不認為主動談判統一，是唯一能避免台海發生戰爭的方法。



桂宏誠分析，但這一說法還有一個前提，就是“反對“台獨”與堅持兩岸同屬一個中國的“九二共識”，這卻是民進黨政權所反對的“政治前提”。

