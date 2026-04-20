我們有選票！商總嗆官方別站產業對立面

商總理事長許舒博。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月20日電（記者 鄭羿菲）台灣商業總會20日上午召開“產業界對大陸近期惠台政策措施的看法”記者會，但遭綠營指控是大陸以商逼政，讓商總理事長許舒博十分不滿，作為領頭羊的許有別於其他公會代表，50分鐘的記者會，他只要一開口就猛批“賴政府”，火藥味十分濃厚。但他也沒公開“賴政府”致電施壓不准參加記者會的人是誰，他強調若哪個政府單位敢出來否認施壓，他再來講是誰。



許舒博也強硬地說，產業界也是有選票的！產業界是真正的中間選民，只要政府給一個好的環境，能夠讓產業有發展，不管你是中國國民黨、民進黨或台灣民眾黨，只要好政策就都支持。但若政府要站在產業界的對立面，對不起，他就是不能支持！我們是有選票的人，民主社會耶，不是跟你這邊講54321。



台灣商業總會20日上午召開“產業界對大陸近期惠台政策措施的看法”記者會，這場記者會日前搶先曝光後，遭到綠營抨擊，指控這是大陸以商逼政，迫使業者出來發聲。但為了爭生計，相關業者代表不懼抹紅，今日上午的記者會並未受到影響。



面對媒體詢問是政府哪些單位打電話施壓？許舒博說，他真的很不想記仇，但若政府敢出來說沒有任何一個政府部門，打電話來要求公會代表不准來參加這個記者會，他再講出來，政府單位自己出來承認，只要出來講，他都可以找他們一起到媽祖前面去發誓。



許舒博也苦勸，呼籲兩岸雙方都不要政治化，經貿歸經貿、旅遊歸旅遊、文化歸文化，不要政治化，兩邊都在政治化，這樣就不好。雙方基於對民眾與產業的發展，既然開了就照制度走，不要這時候這樣子，那時候那樣子。當然我們會有疑慮，但難道疑慮就不開放？政府到底是要怎樣？他也不知道。



台灣商業總會20日上午召開“產業界對大陸近期惠台政策措施的看法”記者會，與會七大公會代表包括：全台商業總會理事長許舒博、秘書長劉守仁、觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田、旅行商業同業公會全台聯合會理事長吳盈良、副理事長張琄菡、遊覽車客運商業同業公會全台聯合會理事鄭春綢、台灣蔬果輸出業同業公會榮譽理事長吳清綠、糕餅商業同業公會全台聯合會理事長曾雅玲、食品流通商業同業公會全台聯合會理事長張又仁、榮譽理事長賴立彪、全台商業總會觀光暨餐旅產業推動委員會副主委李奇嶽、旅行商業同業公會秘書長卓倩慧等人。