產業集體氣炸　要綠放行陸客別再限制

商業總會20日在總會舉行“產業界對大陸近期惠台政策措施之看法”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月20日電（記者 張穎齊）大陸日前宣布10項惠台措施，但“賴政府”迄今未見正面回應，引發產業界強烈反彈。商業總會20日開記者會，現場湧入數十家媒體、座無虛席。除商總理事長許舒博十分氣憤外，觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田等人也不滿表示，政府再不鬆綁，產業恐難撐下去，要求儘速放行陸客、停止各種限制。



“全台觀光旅館與從業人員動輒數萬人，沒有客人，一切都空談！”蕭景田痛批，政府現行限制對產業是非常不好的打擊，別再說什麼應該要先開放陸客團、才能開放自由行，做出非常多限制，現在就是大幅開放入境旅客，觀光產業營收可望顯著回升，才能讓觀光業看到曙光，否則疫情後苦撐的旅宿業恐再陷困境，呼籲政府正視產業生存。



“對方釋出這麼大的橄欖枝，我們為什麼不接？”食品流通商業同業公會全台聯合會榮譽理事長賴立彪也批評政府未積極回應，指出大陸是最大市場，台灣傳統產業在全球市場推廣成效有限，如今已有現成機會，政府卻未積極回應，讓業者難以理解？當然也同時呼籲陸方在標示與制度上更清楚，降低政治爭議，讓交流回歸經濟本質。



旅館商業同業公會全台聯合會副理事長張琄菡則無奈表示，全台一般旅館超過3000家，最需要的就是有人住，無論哪個市場的旅客，只要能進來就有生機，目前僅開放部分省市自由行，其實還遠遠不足，盼能擴大至更多城市，並同步開放團客，否則旅宿業復甦仍看不到明確方向。



台灣蔬果輸出業同業公會榮譽理事長吳清綠也沉重說，農產品保存不易，一旦卡關就可能腐壞，過去輸陸常出現一下通關、一下卡關的不確定性，讓業者無所適從，呼籲兩岸應建立穩定、明確的檢驗與檢疫機制，不要再開開關關，否則農民風險極高。



糕餅商業同業公會全台聯合會理事長曾雅玲態度較為保守，先表達對政府支持中小企業的感謝，但仍委婉指出，食品輸陸在註冊與通關流程上仍有諸多卡關，希望政府協助簡化程序，讓業者更順利進入市場。



食品流通商業同業公會全台聯合會理事長張又仁簡短表示，業界最期待的是制度穩定、透明、可預期，只要貿易機制回歸正常，產業自然能安心經營。



商業總會20日在總會舉行“產業界對大陸近期惠台政策措施之看法”記者會，與會者有商業總會理事長許舒博、觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田、旅行商業同業公會全台聯合會理事長吳盈良、旅館商業同業公會全台聯合會副理事長張琄菡、遊覽車客運商業同業公會全台聯合會理事兼遊覽車品質保障協會理事長鄭春綢、商業總會觀光暨餐旅產業推動委員會副主委李奇嶽、台灣蔬果輸出業同業公會榮譽理事長吳清綠、糕餅商業同業公會全台聯合會理事長曾雅玲、食品流通商業同業公會全台聯合會理事長張又仁、榮譽理事長賴立彪、商業總會秘書長劉守仁、觀光旅館商業通業公會理事長卓倩慧。現場湧入數十家大批媒體、座無虛席，甚至空間不夠只能站邊邊。