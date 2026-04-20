南台灣近千名退警抗議官方　拒編預算就下台

南台灣退警團體20日在“行政院”南部聯合服務中心抗議，現場近千人。（中評社 蔣繼平攝） 南台灣退警團體20日在“行政院”南部聯合服務中心抗議，藍白人士到場聲援。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月20日電（記者 蔣繼平）年底是地方大選，對“賴政府”不滿的聲音開始集結。針對去年通過的《警察人員人事條例》第35條修正案，“行政院”卻不編警消退休金加給預算。南台灣近千名退警消20日在高雄集結向“行政院”表達抗議，藍營民代也到場聲援，眾人在太陽底下高喊“不編預算，就是違法！拒編預算，立即下台！”



南台灣警察正義聯盟、屏東縣退休警察人員協會等團體20日上午10時在“行政院”南部聯合服務中心前，集結近約1千人到場抗議，因《警察人員人事條例》第35條修正案去年三讀通過並生效，但“行政院”不依法行政，所以到此表達強烈不滿。



該案攸關警消、海巡、移民及空勤人員的退休所得替代率，最高可達80%，且溯及已退休人員。但“行政院”認為有“違憲”疑慮，因此未編入今年度總預算。



這場抗議活動，藍委陳菁徽，國民黨籍高雄市議員陳麗娜、劉德林、鍾易仲，以及民眾黨要選高雄市議員的林于凱、徐尚賢等人到場聲援。



屏東縣退休警察人員協會理事長陳恒龍表示，法案通過了生效了，政府卻沒有執行，這是一件非常可惡的事情，“行政院”不依法行政，政府要人民守法，但政府卻帶頭違法，對不起犧牲流血打拼維護治安的全體警消。



藍委陳菁徽率現場民代們向退警深深一鞠躬表達對警消奉獻的感謝，她說，警察輪三班很操勞，壽命比一般人少7到8年，這些是用青春熱血換來的。甚至政府口口聲聲說要社會韌性，也是要動用退警這些民力。她認為政府一定要補償警消。

