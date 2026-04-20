鄭春綢嘆：陸客不來悽慘　有司機破產又輕生

遊覽車客運商業同業公會全台聯合會理事、遊覽車品質保障協會理事長鄭春綢。（中評社 張穎齊攝） 商業總會20日在總會舉行“產業界對大陸近期惠台政策措施之看法”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月20日電（記者 張穎齊）大陸日前宣布10項惠台措施，但“賴政府”迄今未見正面回應，引發產業界不滿。遊覽車客運商業同業公會全台聯合會理事、遊覽車品質保障協會理事長鄭春綢20日滿面愁容大嘆，陸客不來，讓整個產業非常悽慘，不僅車輛數量大幅縮減，連司機生計都出問題，甚至出現破產、輕生的事，遊覽車更淪為只是一般交通工具。



“從鼎盛到現在，真的很淒苦！”鄭春綢難過表示，2016年全台遊覽車約有1萬7400輛、車行約900多家，但截至今年3月，車輛數已大幅減少，車行數量也下降，產業規模明顯萎縮，許多司機被迫轉行，甚至有人因經濟壓力過大而輕生，也有很多老闆破產，整個產業承受沉重打擊。



鄭春綢表示，過去陸客團來台期間，遊覽車司機月收入可達新台幣10萬元左右，靠車馬費、小費及免稅店等收入足以養家；但如今收入僅剩約4萬元，完全無法相比，不少人被迫轉往客運或其他行業，甚至不適應而離開職場。



“沒有陸客，遊覽車就淪為一般交通工具！”她說，目前業界為了補人力，甚至開出到職獎金8萬元，但仍難以吸引人回流，產業吸引力已大不如前，與過去專門承接團客的營運模式差距甚大。



鄭春綢強調，很多人生活都吃不飽，其實遊覽車產業最需要的是“團進團出”的團體客源，自由行對大型遊覽車幫助有限，呼籲政府除了放行自由客，也希望開放陸客團來台，業者會全面提升安全與服務品質，願配合政府政策發展觀光。

