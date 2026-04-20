台旅宿業：陸客團量大天數長　外國客無法取代

旅行業全聯會理事長吳盈良。（中評社 張穎齊攝） 旅館公會全台聯合會副理事長張琄菡。（中評社 張穎齊攝） 商總理事長許舒博。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月20日電（記者 張穎齊）大陸日前宣布10項惠台措施，“賴政府”迄今未接受，引發產業界不滿。旅宿業代表20日在台灣商業總會的記者會上表示，無論政府補助或其他國家旅客，都難以取代陸客帶來的實質效益，盼政策儘速鬆綁，逐步恢復陸客來台。



商業總會20日舉行“產業界對大陸近期惠台政策措施之看法”記者會，與會者有商業總會理事長許舒博、觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田、旅行商業同業公會全台聯合會理事長吳盈良、旅館商業同業公會全台聯合會副理事長張琄菡、遊覽車客運商業同業公會全台聯合會理事兼遊覽車品質保障協會理事長鄭春綢、商業總會觀光暨餐旅產業推動委員會副主委李奇嶽、台灣蔬果輸出業同業公會榮譽理事長吳清綠、糕餅商業同業公會全台聯合會理事長曾雅玲、食品流通商業同業公會全台聯合會理事長張又仁、榮譽理事長賴立彪、商業總會秘書長劉守仁、觀光旅館商業通業公會理事長卓倩慧。



針對陸客對台灣觀光的效益，旅行業全聯會理事長吳盈良指出，陸客來台期間每年達300萬至400萬人次（最高峰為2015年，全年418萬至420萬人次），且停留天數多為6至8天，對旅遊產值貢獻極大。相較之下，目前僅有學生交流或商務考察等來台人數不到50萬，量體與停留時間都差很多，雖有其他國家旅客補上部分缺口，但補不上陸客，尤其華語導遊轉型困難，面臨就業壓力。



旅館公會全台聯合會副理事長張琄菡表示，過去陸客開放期間，每年約有300萬人次來台，占整體觀光客約4分之1，如今旅宿業平均住房率僅約5成，距離損益平衡仍有差距。若陸客重新開放，預估可帶動至少15%的住房率成長，對飯店營運不無小補，有助產業回到穩定軌道。

