200萬桶原油直送台　台塑君善輪通過霍爾木茲

台“經濟部長”龔明鑫。（中評社 資料照） 中評社台北4月20日電／航運追蹤機構Kpler的數據顯示，18日載有約200萬桶原油的台塑“君善輪”（Fpmc C Lord）通過霍爾木茲海峽（Strait ofHormuz），持續駛向台灣麥寮港。



路透報導，Kpler數據顯示，18日有超過20艘船隻通過霍爾木茲海峽，是3月1日以來最多。



這些船隻當中，有一艘為懸掛賴比瑞亞國旗的超大型油輪“台塑君善輪”，載有約200萬桶沙特原油，通過霍爾木茲海峽後持續駛向台灣麥寮港。



台“經濟部長”龔明鑫9日曾在“立法院”表示，若順利，一艘在波灣裝載200萬桶原油的中油油輪可望於2周內抵台。當時他預估，台灣每日平均使用量為15萬桶原油，預計該批原油可供應半個月用量。



18日通過海峽的船隻還包含5艘從伊朗裝載石油產品、金屬等貨物的船隻，還有3艘為液化石油氣運輸船，分別駛向中國大陸及印度。



其餘通過霍爾木茲海峽的船隻包括：



懸掛巴拿馬國旗的油輪Crave號，Crave號將阿拉伯聯合大公國的液化石油氣載往印尼。



載有巴林精煉產品的油輪Akti A號及Athina號，分別開往莫三比克及泰國。



懸掛賴比瑞亞國旗的Navig8 Macallister號油輪，正將約50萬桶阿聯石腦油載往南韓蔚山。



懸掛印度國旗的Desh Garima號油輪，正將約78萬桶阿聯原油載往斯里蘭卡。



載有卡達肥料的雜貨船Ruby號駛向阿聯。



散裝貨船Merry M號將沙特阿拉伯的石油焦運往意大利北部城市拉文納（Ravenna）。



美軍13日對進出伊朗的船隻實施海上封鎖，放行其餘未進出伊朗的船隻。伊朗18日在24小時內開放又重新封鎖霍爾木茲海峽，18日當天更朝2艘懸掛印度國旗的船隻開火，造成1艘貨輪上的貨櫃受損。美軍19日也開火扣押一艘強行通過海峽的伊朗貨輪。