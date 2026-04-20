李奇嶽：兩岸航線載客率逾8成　盼速開放

全台商業總會觀光暨餐旅產業推動委員會副主委李奇嶽。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月20日電（記者 鄭羿菲）大陸已透過兩岸“民航小兩會”致函台灣，籲盡快全面恢復兩岸客運直航，陸委會認為現有航點與運量已足夠，引起台灣觀光業者不滿。全台商業總會觀光暨餐旅產業推動委員會副主委李奇嶽19日接受中評社訪問表示，航空公司會自己算市場量，企業比政府還要更精明，不用替企業算命。



李奇嶽進一步指出，現行兩岸15個航線載客率達到82%，也因如此高的載客率，造成票價居高不下，唯有更多選擇性的航線，才有辦法讓旅行成本能夠降低。現在兩岸航線的客源主力幾乎都是台灣人，政府不開放兩岸直航等於是懲罰台灣人出行的時間成本、金錢成本。



旅行商業同業公會全台聯合會理事長吳盈良指出，逐步增加兩岸直航航班是必要的，目前航班與航點有限，造成許多商務客、旅客轉機浪費很多金錢、時間，只要在“國安”可管控量體下，直航航班是要陸續增加的，盼政府盡快與對岸溝通協調。



李奇嶽上午在商總的記者會上表示，疫情前，台灣飛大陸有60個直航點，疫情期間縮減變4個，疫情後也是大陸致函民航小兩會要求開放航點，當時陸方提出17個直航點，台灣研議1個月後形成現在的14個城市、15個直航點，但與全盛時期落差近4倍。



李奇嶽說，據台灣“交通部”“觀光署”公告的數字，2025年台灣旅客赴大陸旅行約323萬人次，大陸官方統計資料，台灣旅客赴陸人次約489萬人次，相差了166萬人次，也就是有166萬人是經由港澳再轉機入境，以飛北京為例，台北直飛北京是三小時，但若經港澳轉機就要7小時，時間、體力還有金錢都是成本。



李奇嶽認為，業界也贊成小兩會復談，此次陸方已正式致函民航小兩會，盼“賴政府”在兩岸航線開放直航上，能以民眾出行方便，節省時間成本、金錢成本等面向去考量，讓民眾能有更多航班航點的選擇。



大陸“海峽兩岸航空運輸交流委員會”15日指出，已透過“台北市航空運輸商業同業公會”聯繫管道再次致函台方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。陸委會證實7日就收到函文，並回應會再進行評估，航點的問題要等觀光團的問題解決後才較務實。



台灣商業總會20日上午召開“產業界對大陸近期惠台政策措施的看法”，這場記者會日前搶先曝光後，遭到綠營抨擊，指控這是大陸以商逼政，迫使業者出來發聲。但為了爭生計，相關業者代表不懼抹紅，今日上午的記者會並未受到影響。