李貞秀聲請假處分　黃國昌：與王金平不同

民眾黨主席黃國昌（右）接受王淺秋（左）專訪。（照片：《千秋萬事》YouTube） 中評社台北4月20日電／台灣民眾黨籍前不分區“立委”、陸配李貞秀19日晚間親自開設直播，宣布已向台北地方法院提出假處分申請以保住黨籍，對內也要循黨內申訴。民眾黨主席黃國昌20日在廣播節目表示，他兩天前就知道了，並強調李貞秀跟王金平的狀況完全不一樣，所以就交給司法程序處理。



李貞秀19日晚間直播時秀出法院收據表示，她已循“立法院”前院長王金平模式，向台北地方法院聲請假處分，希望凍結民眾黨開除她黨籍的狀態。李貞秀聲請案由為“定暫時狀態處分”，強調自己仍保有30天的民眾黨內申覆期限，且“立院”離職文件她也尚未簽署。



黃國昌20日接受廣播節目《千秋萬事》專訪時回應，李貞秀可能不是充分理解什麼叫“定暫時狀態假處分”，所以他“完全不擔心”，就交給司法程序處理。



黃國昌表示，對民眾黨而言，前民眾黨主席柯文哲在2024年參選時，本於共融社會的價值跟精神，既然大家生活在這塊土地上，也都取得“中華民國”的身分證，那在確保他們的權益上，不該有歧視性對待。



黃國昌強調，他覺得這個價值跟理念是正確的，不過對於特定的人，如果自己在言行或職務上，沒辦法滿足這個職務需求的時候，當然就必須要做一些處置。



據瞭解，王金平被馬英九宣布撤銷黨籍時，尚無制定《政黨法》，當時政黨一樣隸屬《人民團體法》的管轄範圍。王金平提出假處分訴訟主張人民團體法規定：“會員之除名，應經會員（會員代表）大會出席會員三分之二以上通過才可決議。”因此國民黨撤銷王黨籍的程序不完備，才能在後續訴訟戰勝利。