盧秀燕拚交棒　喊江啟臣明年當市長

台中市長盧秀燕、“立法院副院長”江啟臣出席“東勢生命紀念館落成啟用典禮”。（中評社 方敬為攝） “東勢生命紀念館落成啟用典禮”。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月20日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天出席“東勢生命紀念館落成啟用典禮”，國民黨台中市長參選人、“立法院副院長”江啟臣也出席。盧秀燕致詞時，除了肯定江啟臣在台中山城爭取經費，挹注地方建設，並多次喊出“啟臣明年當市長，一定會持續建設山城”，布局交棒意味濃。



台中市民政局20日舉辦“東勢生命紀念館落成啟用典禮”，盧秀燕、江啟臣出席剪綵，由於當地是江啟臣的選區，盧秀燕特別拉抬，幫忙向地方民眾釋出建設利多，間接暗示大家年底市長選舉要支持江啟臣。



盧秀燕致詞表示，她7年多前剛擔任市長時，碰到一個很麻煩的問題，台中市殯葬設施不足，當時一位難求，很多民眾向民意代表反映，先人在台中境內沒地安放，只好到外縣市去，沒辦法落葉歸根，非常遺憾。



盧秀燕指出，台中做為全台人口第二大都會，台中市民的先人竟然無處可以容身，所以這7年來她有一項重要的市政，就是做殯葬設施。除了舊納骨塔增加櫃位，另外還蓋3座新的，根據山海屯市的需求布置。



盧秀燕提到，這次開幕的東勢生命紀念館，市府斥資新台幣3.27億元新建，要特別感謝江啟臣協助爭取經費，她並表示，“明年年初啟臣當市長的時候”，還有一個北屯區的生命紀念館會啟用，並細數江啟臣在山城爭取的各項建設，多次提及江啟臣明年當市長，一定會持續建設山城地區。



盧秀燕今年底就要屆滿卸任，並放眼2028大位布局，台中市長能否成功交棒，成為能否更上層樓拚大位的檢視指標。