周陽山：66%認依靠美保護存在風險

中流文教基金會董事長周陽山。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月20日電（記者 莊亦軒）中流文教基金會董事長周陽山20日表示，在美伊戰爭背景下，美軍在中東的信譽受到明顯衝擊，包含海灣地區安全局勢出現新變化，都使台灣民眾對美軍保護能力、軍售效能與時效問題產生更深懷疑，已經透過民意清楚反映在台灣社會的安全認知之中。民調顯示，66%受訪者認為依靠美國軍售保護台灣存在風險，認為有效者僅22%。



周陽山表示，近來國際戰爭中大量使用低成本無人機與飛彈攻擊，也使台灣社會重新檢視對美軍售的信心。對於台灣是否應花費新台幣1.2兆元向美國購買新武器，民調顯示48%不具信心，36%有信心，反映出社會在認知與信念上都出現動搖。若進一步問到美國軍購能否真正保護台灣，不相信者更達57%，相信者僅29%，差距更為明顯，說明社會對軍購效果的質疑已逐步擴大。



周陽山指出，除了武器本身是否有效，民眾也開始質疑美方是否具備穩定交貨能力。民調顯示，66%受訪者認為依靠美國軍售保護台灣存在風險，認為有效者僅22%。這樣的觀感，與韓國近期對薩德系統調動產生的不滿有關。韓國當初為部署薩德系統曾付出相當高的政治與經濟代價，但如今薩德系統卻在未充分取得韓國同意下，被抽調轉用支援中東局勢，這使外界對美國軍售承諾與盟友保障能力出現更多質疑，而這樣的心理也投射到台灣社會。



民主文教基金會上午在“立法院”舉辦“2026台灣生存戰略民調發布系列2：和平或戰爭：戳破美國必救神話，面統拆除戰爭引信”，由民主文教基金會董事長桂宏誠、金門大學兼任教授周陽山、“立法委員”翁曉玲、新黨副主席李勝峯、民主文教基金會研究員張鈞凱與會討論。周陽山就美國行動如何影響台灣民心變化分析。



桂宏誠表示，期望能以這3系列民調分析出民眾對兩岸問題的認知。

