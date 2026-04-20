日月潭等嘸陸客　謝明謀：基層經濟影響大

南投縣議員謝明謀。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月21日電（記者 方敬為）大陸提出惠台10項措施，台官方消極以對。中國國民黨籍前魚池鄉長、南投縣議員謝明謀接受訪問時表示，南投過去是陸客旅遊熱點，地方業者期待這次惠台措施，台灣方面能接球，未料民進黨政府持續杯葛、排斥，讓兩岸旅遊回春遙遙無期。他直言，不只台灣旅行社不滿，地方觀光產業也很失望，兩岸旅遊設限，對台灣沒有任何好處。



謝明謀，國民黨籍現任南投縣議員，歷任日月潭所在地的魚池鄉長、魚池鄉民代表會副主席、義消魚池中隊中隊長、國際獅子會魚池分會長等職，深受日月潭觀光業者支持。謝明謀還曾任南投縣茶葉運銷合作社理事主席，家族有多人經營茶行，對地方產業發展與基層民意有著深厚且精準的掌握。



中國國民黨主席鄭麗文赴陸展開國共交流後，大陸4月12日宣布10項惠台措施，涵蓋了農漁牧業、觀光旅遊、影視文化以及中小微型企業發展等多個面向。商總20日邀集旅行、糕餅、水果等7大產業公協會，針對惠台措施交換意見，並提出相關倡議，但遭民進黨官方關切。



台“交通部觀光署”發布新聞稿指出，部分業者受邀出席商總記者會，與中國方面透過直接及間接的施壓不無關聯。



謝明謀對於台官方排斥惠台措施感到失望，他指出，南投縣過去是大陸遊客來台觀光的必訪之地，其中魚池鄉的日月潭風景區更是熱門指標。日月潭不僅風光明媚，更與杭州西湖締結為“姐妹湖”，在大陸頗具盛名。

