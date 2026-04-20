李勝峯：約5成民眾正視統一　對綠是警訊

新黨副主席李勝峯。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月20日電（記者 莊亦軒）國共領導人會面後，新黨副主席李勝峯20日在記者會中表示，在面對統一問題上，已有約5成民眾願意正視與討論，顯示台灣社會對這一議題已不再像過去那樣完全迴避。其次是否同意進行統一談判上，也已有將近3成民眾表達支持。李勝峯指出，這樣的變化對民進黨當局而言，是一項明確警訊，因為過去連想都不敢想的議題，如今已經進入社會討論範圍。



民主文教基金會20日在“立法院”舉辦“2026台灣生存戰略民調發布系列2：和平或戰爭：戳破美國必救神話，面統拆除戰爭引信”。由民主文教基金會董事長桂宏誠主持、中國國民黨籍“立委”翁曉玲、中流文教基金會董事長周陽山、新黨副主席李勝峯、民主文教基金會研究員張鈞凱出席分析民調結果。



李勝峯分析，若再看政黨傾向的交叉分析，民進黨支持者有75.4%對軍購抱持信心，但國民黨支持者僅10.2%、民眾黨支持者25.4%、中間選民24.6%。換言之，除了民進黨支持群體外，其餘各陣營對軍購效果大多存疑。這個答案其實已很清楚，在野黨在軍購議題上根本不必再猶豫，尤其國民黨更應看清楚社會真實反應。



李勝峯指出，從這次民調讓他感受最深的，是台灣社會的民心確實正在轉變，而民進黨政府卻仍然一再強調美台關係“堅若磐石”，與社會實際感受出現落差。民調所反映的，不只是對國際局勢的判斷，更是對戰爭與和平成本的重新估算。



李勝峯進一步分析，當前社會其實有幾個前提假設，應該被拿出來重新檢驗。第一，美國真的會救台灣嗎？第二，台灣海峽是否仍如過去想像般是不可跨越的天險？第三，台灣所謂“後衛決戰”的前提是否真能成立，包括政府能力、軍民意志與社會是否願意承受衝突代價。第四，所謂民主聯盟是否真能形成有效支撐。第五，台灣對不對稱作戰是否存在過度自信。第六，社會是否經常以己度人，隨意替中國大陸設定意圖與時間表。

