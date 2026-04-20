張鈞凱：特朗普有兩特質讓台灣人不信任

民主文教基金會研究員張鈞凱。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月20日電（記者 莊亦軒）中國國民黨主席鄭麗文訪陸後，民主文教基金會研究員張鈞凱20日在記者會表示，特朗普身上有兩種特質，尤其容易引發台灣社會疑慮。一種是商人式的交易性格，另一種則是在伊朗戰事中逐漸展現出來的臨陣退縮特質。這兩種性格交織後，造成台灣社會對特朗普的高度不信任，而因為特朗普身為美國總統這一身分代表，讓台灣民眾對特朗普的這種不信任也自然延伸到對美國的態度上。



張鈞凱提到，從這次民調的細部分析可以看出，台灣社會與民進黨政府之間，似乎存在一個相當明顯的鴻溝與溫差。尤其當問題牽涉到民眾自身生命、安全與安身立命時，社會的考量往往比民進黨更務實，也比民進黨論述走得更前面。



民主文教基金會20日在“立法院”舉辦“2026台灣生存戰略民調發布系列2：和平或戰爭：戳破美國必救神話，面統拆除戰爭引信”。由民主文教基金會董事長桂宏誠主持，邀請中國國民黨籍“立委”翁曉玲、中流文教基金會董事長周陽山、新黨副主席李勝峯、民主文教基金會研究員張鈞凱出席分析民調結果。



張鈞凱表示，總體來說台灣民心的變化，其實是整個世界大格局變化的一個縮影與寫照。在美國影響力相對下滑的情況下，許多國家都在重新調整與美國、與中國大陸之間的距離。日本社會內部對“台灣有事”論述的反彈聲音日益升高，加拿大、西班牙等國領導人也在重新思考如何看待中國與世界秩序，甚至連曾經衝在反中前線的立陶宛，也開始反省過去某些對台政策是否失當。



張鈞凱分析，這一連串現象至少說明三件事：第一，西方中心主義正在快速被打破，第二，越來越多國家開始對美國的綁架與勒索作出反彈，第三，也是最重要的，各國都在尋找一條更獨立自主、能自行處理自身問題的道路。問題就在於，當世界已經開始調整時，民進黨卻仍然不斷告訴台灣，唯一出路就是綁住美國這條路。但從這次民調來看，台灣社會顯然已經開始看見世界的變化，也開始思考，在民進黨所宣稱的唯一出路之外，台灣究竟還有沒有其他可能。這份民調所揭示的，不只是數字變化，更是社會心態與戰略想像正在鬆動與轉向的開始。

