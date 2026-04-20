馬英九基金會促速完成調查　李德維嗆急什麼

李德維受訪。（中評社 資料照) 馬英九基金會20日再發聲明。(照片：馬英九基金會提供) 中評社台北4月20日電／馬英九基金會風波仍未平，針對中國國民黨副主席蕭旭岑、王光慈違反財政紀律案，基金會董事組三人調查小組，不過調查小組日前質疑基金會未提供相關資料，基金會今20日再發聲明，稱17日已經寄雙掛號給所有董事，呼籲三人小組儘速完成有關事證之調查報告。三人小組成員李德維今天表示，17日到今天隔一個周末，還沒收到，在急什麼，“郵局你家開的？”，請“真正的聲明人”稍安勿躁。



馬英九基金會再發聲明，以董事長馬英九署名聲明人發出，指有關蕭旭岑、王光慈涉及違反財政紀律案，馬英九基金會除於上次3月27日之董事會中已揭露相關事證及人證之資料外，亦於今年4月8日、4月14日二度將相關事證分別以手機簡訊、LINE等通訊方式，提供給所有董事(含三人調查小組)參考。並於4月17日將上述事證及人證等資料用書面方式，以雙掛號寄送給所有董事。



聲明指出，由於三人小組至今仍未針對上開事證之真實性展開調查，特此呼籲三人小組儘速完成有關事證之調查報告。也請蕭旭岑、王光慈二人透過三人調查小組的調查程序充分說明或提出反證，請不要再透過媒體或特定人士持續散佈足以貶損基金會或馬英九本人名譽之言論，藉此影響調查結果之正確性。



聲明強調，馬英九以及馬英九基金會將秉持勿枉勿縱之精神處理此事，若調查違反財政紀律之事證屬實，必將循司法途徑尋求救濟，而若調查後，發現查無實證，亦將公開還蕭旭岑、王光慈二人之清白。



對此，三人小組之一的李德維直斥無聊，請“真正的聲明人”稍安勿躁，他聲明寫17日週五才寄出，中間隔一個週末，今天就發聲明要人啟動調查，目前還沒收到，他們自己收到雙掛號回條了沒？還沒收到在急什麼，“郵局你家開的嗎？”



李德維強調，調查小組是由董事薛香川召集，自己會審視基金會所提供的資料並約談相關人士說明，調查小組會照該有的步調進行調查，世界不是繞著“真正的聲明人”轉的。